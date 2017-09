Sturmtief : Bäume umgeknickt, Leitungen beschädigt: So wütet "Sebastian" in MV

vergrößern 1 von 6 1 von 6











von Stefan Tretropp

erstellt am 14.Sep.2017 | 10:59 Uhr

Fähren standen still, Bäume knickten um, Telefonleitungen wurden beschädigt. Sturmtief "Sebastian" ist am Mittwochnachmittag und in der Nacht zum Donnerstag über Mecklenburg-Vorpommern hinweg gezogen und hat für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Bereits am Mittwoch mussten die Fährverbindungen zwischen Rostock und Gedser aufgrund des starken Windes eingestellt werden.

Am Abend und am frühen Donnerstag knickten dann zahlreiche Bäume um und riefen die Hilfe der Feuerwehren auf den Plan. Beschädigt wurden auch diverse Telefonleitungen oder Wahlplakate. Eines der gängigsten Geräusche in diesen Stunden war das Dröhnen der Kettensägen. Die Kameraden zerlegten die Bäume und sorgten so wieder für freie Wege und Straßen.

Obwohl es zu zahlreichen Einsätzen kam, hat der erste Herbststurm des Jahres zumindest im Nordosten weit weniger Schaden angerichtet, als zunächst angenommen.