Erste Schäden durch Xavier : Bahn stellt Verkehr in Norddeutschland ein

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 14:44 Uhr

Sturmtief „Xavier“ hat den Bahnverkehr in Norddeutschland komplett lahmgelegt. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen und auch den S-Bahnverkehr in Hamburg bis auf weiteres ein, wie das Unternehmen mitteilte. Auch die auch die Fernverkehrsstrecken Berlin-Hannover und Berlin-Hamburg eingestellt. Ursache waren auf die Gleise oder in die Oberleitungen gewehte Bäume, die einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich machten. Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten, noch den nächsten Bahnhof zu erreichen. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Verbindungen RE1 (Hamburg-Schwerin) und die zwischen Lübeck und Bad Kleinen betroffen. Ansonsten fahren die Züge im Land zur Stunde noch.

Auch auf den Straßen Nordwestmecklenburgs sorgten umgestürzte Bäume für Feuerwehreinsätze. So gab es Behinderungen auf der B104 zwischen Brüsewitz und Schwerin, rund um den Bereich Gadebusch und auf der B106 zwischen Schwerin und Lübstorf.

Die Hamburger Feuerwehr hat am Nachmittag die Bevölkerung der Hansestadt aufgefordert, wegen des Sturms Xavier nicht rauszugehen.

WARNUNG für #Hamburg

Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich.#Unwetter #Sturm #EinsatzfuerHamburg — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 5. Oktober 2017

Ein Sprecher sagte, die Feuerwehr sei wegen mehrerer eingeklemmter Personen und umgestürzter Bäume zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Es liefen Dutzende Notrufe ein, meldete die Feuerwehr per Twitter. In der Hansestadt wechselten sich seit dem Mittag immer wieder heftige Regenfälle und Stürme mit kurzen sonnigen Phasen ab.

In Berlin blieb wegen des Unwetters die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Marzahn geschlossen. „Die Schließung des IGA-Geländes dient der Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher“, teilten die Veranstalter mit. Auch Zoo und Tierpark sollten um 14.00 Uhr ihre Pforten schließen. „Elefanten, Zebras und Giraffen (...) ziehen sich sicherheitshalber in ihre Stallungen zurück“, hieß es.

Der Deutsche Wetterdienste warnte in Teilen von Nord- und Ostdeutschlands vor Orkanböen der Stufe drei. Vier ist die höchste Stufe für Orkanböen. Betroffen sind unter anderem Berlin, Brandenburg, Teile Sachsens, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns sowie der Regierungsbezirk Kassel. Grund dafür sei ein kleines Tief, das von Schottland am Donnerstag über Deutschland weiter in Richtung Polen zieht, erklärten die Meteorologen. In den vergangenen Tagen sei die Wetterlage ohnehin windig gewesen.

Die Experten empfahlen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.