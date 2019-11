Marlow : Bauer mit einem Herz für die Natur

Wilfried Lenschow von der Agrargenossenschaft Bartelshagen1 gewinnt deutschen Wettbewerb zum „Ostseelandwirt 2019“

von Denny Schröter

02. November 2019, 12:32 Uhr

Zufrieden betrachtet Wilfried Lenschow den Verlauf des Grabens zwischen zwei Feldern. Bis zum Wasser kann man kaum blicken, so dicht zugewachsen ist das Ufer mit Gräsern und anderen Pflanzen. „Die Natur hat sich dieses Stück Land zurückerobert. Genau das wollten wir erreichen.“ Denn wo früher zwei Felder direkt aneinander grenzten, tummeln sich heute kleine Lebewesen im Grabenverlauf, holen sich die Vögel ihr Wasser.

Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat Bauer Wilfried Lenschow diverse Gräben und Teiche in und um Kuhlrade bei Marlow renaturiert. Die Gewässer und die Natur liegen dem 60-Jährigen sehr am Herzen. Dieses Engagement reicht sogar soweit, dass er stellvertretend für die Agrargenossenschaft Bartelshagen 1 zum „WWF-Ostseelandwirt 2019“ in Deutschland ausgezeichnet wurde. Eine Auszeichnung für Landwirte aus Ostseeanrainerstaaten, die sich für den Ostseeschutz einsetzen.

Landwirtschaft und Naturschutz gehen bei Wilfried Lenschow Hand in Hand. Ein 20 Meter breiter Schutzstreifen befindet sich um jedes Feld, aber auch um jeden Teich, Graben und am Waldrand, die sich auf den Flächen der Agrargenossenschaft befinden. Vorgeschrieben sind lediglich fünf Meter. Doch der Schutz der sensiblen Flächen ist dem Bauer wichtig. „Wir wollen die Gefahr, dass Nährstoffe in die Gewässer gelangen, möglichst gering halten. Das gelingt uns mit 20 Metern schon sehr gut.“ Die Schutzstreifen werden meist sich selbst überlassen, nur einmal im Jahr werden sie gemäht. Und bieten nicht nur einen Schutz für die Gewässer, sondern auch für die Tiere. „Hasen und Rehe können sich in dem hohen Gras gut verstecken, außerdem finden sie hier Nahrung.“

Um auch bei den jüngeren Generationen das Bewusstsein für die Natur zu stärken, sind regelmäßig Schulklassen zu Besuch auf dem Hof in Kuhlrade. „Wir nennen das Umwelterziehung. So haben wir zum Beispiel mit einigen Schulklassen Kopfweiden entlang der kahlen Straßen gepflanzt. Das dient zum einen dem Erosionsschutz, ist aber auch Lebensraum und Rückzugsort für Tiere.“

Außerdem haben Wilfried Lenschow und seine Mitarbeiter Bienenweiden in Marlow angelegt. „Viele Flächen in der Stadt und in den Ortsteilen waren verunkrautet, daraus haben wir Blühwiesen gemacht. Außerdem wurden Blühmischungen an die Haushalte verteilt. So wollen wir ein blühendes Netz über die Stadt legen.“

Die Einstellung, dass sich konventionelle Landwirtschaft und Natur sehr wohl vertragen können, hat Wilfried Lenschow bereits in Kindertagen verinnerlicht. Gebürtig stammt er aus Rehna (Nordwestmecklenburg), wo auch seine Eltern als Bauern tätig waren. Schon als kleines Kind packt er mit an und lernt mit der Heugabel umzugehen. Dieses traditionelle Denken läge ihm im Blut, deshalb bezeichnet er sich selbst auch als Bauer und nicht als Landwirt. „Meine Eltern hatten immer ein großes Interesse daran, die Natur zu erhalten. Sie ist schützenswert und deshalb muss man sie auch in der Landwirtschaft akzeptieren.“ Nach dem Studium in Rostock kommt Wilfried Lenschow 1985 zur Agrargenossenschaft Bartelshagen, ist in MV einer der jüngsten Betriebsleiter der damaligen LPG.

Heute bewirtschaftet die Genossenschaft rund 3300 Hektar. 30 Mitarbeiter und acht Azubis sind in dem Betrieb tätig. Angebaut werden unter anderem Winterweizen, Wintergerste und Winterraps, aber auch Lupinen, Zuckerrüben und Hafer. Hinzu kommen rund 460 Milchkühe, etwa 100 Mutterkühe mit Kälbern und 490 Jungrinder für die Nachzucht. In Brünkendorf, etwa drei Kilometer von Kuhlrade entfernt, kümmert sich Manfred Schwarz um das Geflügel der Genossenschaft. Rund 6000 Hühner, Enten, Gänse, Puten und Perlhühner leben hier unter freiem Himmel. „So wie früher auf dem Bauernhof“, erklärt Lenschow. Vor einigen Jahren wurde eine eigene Schlachtung aufgebaut, ab November wird das Geflügel im eigenen Hofladen oder auf Wochenmärkten in der Region verkauft.

Auch wenn das Geflügel draußen lebt und die Kühe fünf Monate im Jahr auf der Weide stehen können, ist die Agrargenossenschaft Bartelshagen 1 kein Bio-Hof. „Und trotzdem haben wir die Auszeichnung vom WWF erhalten. Das ist schon eine Besonderheit.“ Auf die Auszeichnung aufmerksam geworden ist Wilfried Lenschow über eine Bekannte. Wer sich so engagiert für den Naturschutz in der Landwirtschaft einsetzt, müsse auch ausgezeichnet werden, meinte die. Nach einer erfolgreichen Bewerbung besuchte im April dieses Jahres eine sechsköpfige Jury den Hof in Kuhlrade, begutachtete alles genau und ließ sich von Wilfried Lenschow die Besonderheiten in der täglichen Arbeit zeigen. „Die waren schon sehr begeistert. Aber dass wir als Team den deutschen Wettbewerb dann wirklich gewinnen würden, war trotzdem eine sehr große Überraschung.“ Der internationale Gewinner des Umweltpreises ist übrigens ein Ehepaar aus Dänemark.

Ende September fliegt Lenschow zur Preisverleihung nach Warschau, lernt Landwirte kennen, denen der Naturschutz ebenfalls sehr am Herzen liegt. „Was die Politiker nicht hinbekommen, hat unter uns Bauern super geklappt. Wir haben uns gut verstanden und konnten Erfahrungen austauschen.“

Mit der Auszeichnung will Lenschow vor allem andere Landwirte motivieren, sich ebenfalls mehr für den Naturschutz einzusetzen. Auch in einem konventionellen Großbetrieb wie seinem könne das funktionieren. „Dafür muss man zwar auch einen Kompromiss eingehen, aber mit dem kann man leben und arbeiten.“ Möglich sei das naturbewusste Arbeiten aber nur, da alle seine Mitarbeiter hinter seiner Einstellung stehen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Für seinen Einsatz erfahre er auch von anderen Landwirten aus der Region Anerkennung.