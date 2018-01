Klassenfahrten : Bautzen statt Brüssel?

Zögernd hebt ein Junge seinen Finger. Dann folgt der nächste. Und auch einige Mädchen melden sich. Am Ende ist es fast die Hälfte der Schüler aus dem Deutschkurs A des neunten Jahrgangs der Wolfgang-Borchert-Gemeinschaftsschule in Itzehoe, die den Plan des Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, gutfinden. Der hat vorgeschlagen, dass es mehr Schüleraustauschprogramme zwischen Ost- und Westdeutschland geben sollte – vor allem, damit die Jugendlichen mehr über die Geschichte in der alten Bundesrepublik und der DDR lernen. Dass sie nicht viel über den Osten wissen, das geben die 27 Schüler in Itzehoe unumwunden zu. Ein paar Mal sei das Thema im Geschichtsunterricht gewesen, sagt der 15-jährige Lennart mit sonorer Stimme. Doch vom Alltag im Osten habe er kaum eine Ahnung. Dass Itzehoe mit Malchin in Mecklenburg-Vorpommern schon seit Jahrzehnten eine Partnerstadt hat, weiß keiner der Schüler – und es zieht auch niemanden dort hin. „Ich weiß nicht, warum man diese Städtepartnerschaften braucht, das ist doch komplett unnötig“, sagt Lennart, der wie ein paar andere noch nie in Ostdeutschland war. Dass sie sich mit Jugendlichen aus dem Osten austauschen, halten dagegen viele für sinnvoll. „Es kann nicht schaden, auch mal ein anderes Schulsystem kennenzulernen“, sagt der 15-jährige Till, der in der Klasse ganz hinten sitzt. Man solle keinen zwingen, aber als Ergänzung zu Schüleraustauschprogrammen nach England, Frankreich oder ins Baltikum, wie sie die Schule plant, sei das doch gut. Wenn sie Austauschschüler aus dem Osten bekämen, würden die meisten Itzehoer ihnen die Stadt, die Küste, Hamburg oder das Meer zeigen. Ein paar der Schüler kennen Menschen, die aus dem Osten stammen. Der 14-jährige Luca hat Bekannte in Dresden. „Wieso sollen die anders sein als wir? Die sind ganz normal.“ Allenfalls die Sprache sei etwas gewöhnungsbedürftig, ansonsten könne er keine kulturellen Unterschiede feststellen. Die Spaltung zwischen Ost und West – das ist für ihn wie die anderen Jugendlichen kein Thema. „Das ist doch ein Land“, sagt Luca. Für Lennart ist der Gegensatz zwischen Schleswig-Holstein und Bayern größer als etwa der zwischen Itzehoe und Dresden. „Wenn ich an Bayern denke, denke ich immer ans Oktoberfest und dass die da viel Bier trinken“, sagt die 14-jährige Louisa. Und Lennart ergänzt: „Bei uns trinken sie eben mehr Korn.“ Am Ende stimmen die Jugendlichen darüber ab, wohin sie lieber einen Schüleraustausch machen würden – nach Bayern oder nach Ostdeutschland. Die Finger gehen hoch – für den Süden: Alle bis auf zwei würden lieber nach Bayern fahren. Kay Müller