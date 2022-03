Pandemie : Bestehende Corona-Regeln gelten teilweise bis zum 2. April

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern plant, angesichts der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen im Land möglichst viele Corona-Regeln auch nach dem 19. März beizubehalten. „Wir sind in einer schwierigen Lage, die Corona-Lage ist dynamisch“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) im Anschluss an die Sonderkabinettssitzung am Montag in Schwerin.

Den Angaben zufolge will die Landesregierung zunächst möglichst viele der bestehenden Regeln im Zuge einer Übergangsregelung bis zum 2. April fortschreiben - diese Möglichkeit soll den Ländern im neuen Infektionsschutzgesetz offen stehen. Nicht mehr zugelassen sind den Worten der Ministerin zufolge jedoch Kapazitätsbeschränkungen, maximal sei eine 3G-R...

