Bundesschau und Auktion in Thüringen : Bester Zuchtbock bei „Schwarzköpfen“ kommt aus MV und erzielt Spitzenpreis

160 Kilogramm schweres Schaf aus Lübstorf setzt sich bei der Jury gegen 30 andere Zuchttiere durch.

Der beste Schafbock der Rasse Schwarzköpfiges Fleischschaf kommt 2022 wieder aus der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Wie eine Sprecherin des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes MV in Karow am Dienstag sagte, wurde das ein Jahr und knapp zwei Monate alte Zuchttier aus Lübstorf am Wochenende bei einer Bundesschau mit Auktion in Thüringen m...

