Mecklenburgische Seenplatte : Betrüger fangen Notrufnummer 110 ab und erbeuten 22.000 Euro

Kriminelle haben Computer und Telefon einer Rentnerin in der Region Neubrandenburg so manipuliert, dass diese auch mit dem Polizeinotruf 110 bei den Betrügern landete. Dadurch verlor die Seniorin aus Burg Stargard insgesamt 22.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Ein Anrufer habe sich vorher als „Herr Bergmann von der Polizei“ ausgegeben.

Dieser haber erklärt, dass Kontounterla...

