Betrunkener Autofahrer nach Verkehrsunfall in Loitz schwer verletzt

von svz.de

06. Juli 2019, 13:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Loitz-Rustow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 33 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der betrunkene Mann kam mit seinem Fahrzeug links von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und landete dann in einer Böschung, wie die Polizei mitteilte. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und der Mann verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Angaben nach einen Wert von 1,39 Promille.