Steuereinnahmen : Bier spült Millionen in die Landeskasse

von Thomas Volgmann

erstellt am 15.Jan.2018 | 20:45 Uhr

Eine berauschende Landesförderung: Wer Mecklenburg-Vorpommern finanziell unterstützen will, der sollte ab und zu ein Bierchen trinken. Einzige Bedingung: Der Gerstensaft muss in einer der 21 Braustätten des Landes hergestellt worden sein, Heineken & Co. zählen nicht.

Mit 22,87 Millionen Euro Einnahmen aus der Biersteuer rechnet Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) für 2017. Das ist etwa der gleiche Betrag wie im Jahr zuvor, als 23,12 Millionen Euro erzielt wurden, teilte das Finanzministerium gegenüber unserer Redaktion mit. Ein kräftiger Schluck aus der Pulle für Finanzminister Brodkorb, denn mit dem Geld können beispielsweise 450 Polizeibeamte bezahlt werden. Gemessen an den gesamten Steuereinnahmen des Landes im vergangenen Jahr in Höhe von 4,8 Milliarden Euro, kommt die Biersteuer allerdings nur auf einen Anteil von etwas weniger als 0,5 Prozent.

„Bevor es Ärger mit dem Sozialministerium gibt: Man muss das Bier nicht trinken, um die Steuer einzunehmen“, erklärt das Finanzministerium auf seiner Facebookseite. Denn die Steuer fällt beim Brauen des Bieres an, nicht beim Konsum. Berechnet wird sie vom Fiskus nach der Stammwürze. Für einen Liter Pils werden ungefähr neun Cent fällig, der Bock ist teuer.

Entgegen dem sinkenden Bundestrend sind die Einnahmen aus der Biersteuer in Mecklenburg-Vorpommern seit 2008 etwa gleichbleibend, was vor allem an den Brauereien liegt. „Trotz des nassen Sommers und des fast kompletten Wegfalls der Biergartensaison haben wir 2017 ein stabiles Ergebnis erzielt“, sagte gestern Willi Horn, Geschäftsführer der Brauerei Lübz gegenüber unserer Redaktion. Etwa 1,3 Millionen Hektoliter Bier brachten die Lübzer auf den Markt.

Auf Erfolgskurs sieht sich die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund. „Die letzten zwölf Monate waren durch und durch etwas ganz Besonderes“, schwärmte Inhaber Jürgen Nordmann. Insgesamt 200 000 Hektoliter Bier wurden abgesetzt – so viel wie noch nie. Nordmann: „Am besten entwickeln sich die Spezialitäten und die alkoholfreien Biere. Bei den neuen Eisbock-Bieren war die Nachfrage stets höher als das Angebot.“

Auf Spezialitäten setzt auch Braumeister Tim Hennings in Leezen bei Schwerin. Mit 15 verschiedenen Sorten kam seine kleine, aber feine Brauerei 2017 auf 490 verkauften Hektolitern.

Die Biersteuer ist eine der wenigen Verbrauchsteuern, deren Aufkommen komplett den Ländern zugutekommt. Diese Regelung hatte Bayern 1949 durchgesetzt. Heute bekommt der Freistaat zwölf Euro pro Kopf aus der Biersteuer – Mecklenburg-Vorpommern dagegen 14 Euro. „Bundesweit war das der vierte Platz hinter Bremen, dem Saarland und Sachsen“, freut man sich im Schweriner Finanzministerium.