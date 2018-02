Erinnerungen vom Pressefest : Bitte lächeln, lieber Pressebär!

Gisela Strenzke aus Spornitz lässt sich gleich mehrfach ablichten

von Franziska Sanyang

20. Februar 2018, 12:00 Uhr

Schon als Kind besuchte Gisela Strenzke aus Spornitz das Pressefest unserer Zeitung in Schwerin. Für das junge Mädchen und ihre Mutter waren besonders die kulturellen Veranstaltungen auf der Freilichtbühne der Höhepunkt. Doch bereits auf dem Weg dahin erlebte die damalige Schwerinerin einiges. So hatte sie wohl ein besonderes Händchen beim Glücksrad. „Den Drehspaß machte ich Jahr für Jahr mit und gewann sogar zweimal den Hauptpreis – jeweils einen Aal“, so die heute 71-Jährige.

Gut in Erinnerung geblieben ist ihr auch der „Pressebär“. Als Maskottchen der Feierlichkeiten mischte sich der Eisbär unter das Volk, um die Kinder zu bespaßen. „Ein Foto mit ihm zu erhaschen war aufgrund der Massen schon etwas Besonderes“, erzählt Gisela Strenzke. Und doch war es ihr in den Jahren gleich dreimal gelungen. 1960 posierte Strenzke als 13-Jährige mit langen Zöpfen schüchtern neben dem Bären.

Drei Jahre später ist aus dem Mädchen eine junge Frau mit modischer Kurzhaarfrisur geworden, die selbstbewusst in die Kamera blickt. „Das war nach der Jugendweihe, da kamen nämlich meine Zöpfe ab“, erinnert sich Strenzke zurück. Auf diesem Foto ist an ihrer Seite der Pressebär, der ihr kumpelig die Pfote über die Schulter legt.

Und auch 1972 ist das Maskottchen zugegen und lässt sich ablichten. Gisela Strenzke ist mittlerweile Mutter und mit ihren drei Kindern auf dem Pressefest. „Angela war damals fünf Jahre, Maik vier und Doreen zwei.“

Für ein Foto lässt sich der zottelige Bär nicht lang bitten und posiert mit den Dreien. „Der Kleinen hat das gar nicht gefallen. Sie hatte wohl Angst vor dem Pressebären“, sagt Strenzka. „Ich habe extra so eine Aufnahme aus dem Album genommen, die zeigt, wie das Familienleben ist“, fügt sie lachend hinzu.

Gerne denke sie an diese Zeit zurück. Heute ist sie bereits Urgroßmutter. Und freut sich auf die Neuauflage unseres Pressefestes. „Dann sind mein Mann und ich sowie die Urenkel mit dabei.“

Und wer weiß, vielleicht gibt es eine neue Aufnahme fürs Familienalbum – dann mit unseren heutigen Zeitungsmaskottchen Piet und Paula.