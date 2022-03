Mecklenburgische Seenplatte : Brandstiftung: Drei Frauen erleiden Rauchgasvergiftungen

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben drei Frauen Rauchgasvergiftungen erlitten. Unbekannte Täter hatten am Samstagabend ein Sofa in Brand gesetzt, das in einem Kellergang stand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch seien Elektroleitungen sowie Isolierungen im Haus beschädigt worden.

Eine 22 Jahre alte Frau sei in ein Kran...

