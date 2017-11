Neubrandenburg : Brandstiftung in Flüchtlingsheim

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Wegen eines Feuers in einer Flüchtlingsunterkunft in Jürgenstorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Eine Schaumstoffmatte brannte in der Nacht zu gestern im Fitnessraum der Unterkunft.

Sie konnte jedoch schnell gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher gestern in Neubrandenburg sagte. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler schließen derzeit allerdings aus, dass Außenstehende das Feuer gelegt haben.

In dem kreiseigenen Gebäude – einem ehemaligen Internat einer Berufsschule – sind rund 120 Geflüchtete untergebracht, die wegen starker Rauchentwicklung gegen Mitternacht unter Aufsicht der Feuerwehr vorübergehend das Haus verlassen mussten. Der Fitnessraum ist nicht von außen zugänglich, ohne dass der Wachschutz dies mitbekommen würde. Der oder die Verursacher seien noch nicht ermittelt, sagte der Sprecher.