Neuordnung der Finanzbeziehungen : Caffier packt die Zahlen auf den Tisch

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Termin im Innenministerium am Donnerstagnachmittag wurde kurzfristig anberaumt: Minister Lorenz Caffier (CDU) hat erstmals konkrete Zahlen zur geplanten Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sowie zwischen den Kommunen untereinander vorgelegt. Rund 100 Millionen Euro sollen den Städten, Gemeinden und Landkreisen künftig mehr als nach bisheriger Rechtslage zur Verfügung stehen.

Auf der eilig einberufenen Pressekonferenz legte Caffier auch eine Liste mit den Gewinnern und Verlierern der neuen Reform des kommunalen Finanzausgleichs vor: Für die rund 750 Gemeinden im Nordosten hatten die Finanzexperten auf Euro und Cent berechnet, wer künftig mit mehr oder weniger Landeshilfen rechnen kann.

Dem umfangreichen Zahlenwerk zufolge bekommt ein Großteil der Städte und Gemeinden höhere Zuweisungen vom Land als bisher. Zu den Gewinnern der Reform gehören demnach auch die großen Städte wie Schwerin und Rostock. Rund zwei Millionen Euro mehr an Landeshilfen erhält Schwerin durch das neue Finanzausgleichsgesetz. Rostock profitiert sogar noch stärker und kann sich über fünf Millionen Euro zusätzlich freuen.

Doch es gibt auch Verlierer, der Reform, auch wenn Caffier sie so nicht nennen möchte: 37 Gemeinden mit sehr hoher Steuerkraft sollen zusammen rund 16,2 Millionen Euro zugunsten steuerschwacher Kommunen abführen. Das trifft Städte und Dörfer mit bedeutenden Industrieansiedlungen wie Stavenhagen, Bentwisch bei Rostock, Göhren-Lebbin an der Mecklenburgischen Seenplatte, Gallin an der Grenze zu Schleswig-Holstein oder Trollenhagen bei Neubrandenburg. Insgesamt sollen 78 Gemeinden weniger Zuweisungen erhalten.

Dass die gestern vorgelegte Liste auch eine Art „Giftpapier“ ist, schwante dem Innenminister bereits bei der Präsentation. „Die Bürgermeister und Landräte werden sich die Zahlen für ihre Gemeinden sehr genau anschauen“, erklärte Caffier. Er werde damit leben müssen, dass sie nicht allen gefallen wird. Ziel sei es nun aber einmal, die steuerschwachen Gemeinden zu stärken. Die Zuweisungen vom Land von rund 1,1 Milliarden Euro würden künftig gerechter verteilt. Die Opposition sieht das anders.

Noch während der Minister die Zahlen präsentierte, hagelte es bereits Kritik. Die Linke sprach von „einer Mogelpackung.“ „Die Millionen, die jetzt großspurig angeblich zusätzlich an die Gemeinden fließen, sind in Wahrheit das Geld, das ihnen seit Jahren vorenthalten wurde“, erklärte die kommunal- und finanzpolitische Sprecherin, Jeannine Rösler. Die ausgereichten Millionen seien ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Gesetz soll nach weiteren Beratungen und Verhandlungen im Dezember verabschiedet werden.

von Udo Roll

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:00 Uhr