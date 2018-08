Kabarett in Schwerin : Campingplatz-Satire mit MV-Premiere

Dietmar Klein tritt zum Finale des 15. Kabarett-Festivals in Schwerin auf.

von svz.de

24. August 2018, 12:00 Uhr

Zum Finale des 15. Kabarett-Festivals gastiert morgen „Maik, der Campingplatzwart“, im Schweriner Speicher. Ulrich Grunert sprach vor der MV-Premiere mit dem Autor und Regisseur Dietmar Klein.



Man kennt Sie als Autorenfilmer und Schöpfer intelligent gemachter Kino-Komödien wie „King of Evergreen“ und „Der Erdnussmann“, die in den 90er-Jahren zu Publikumsfavoriten des Schweriner Filmkunstfestes wurden. Warum jetzt die Hinwendung zur Kabarett-Bühne?

Klein: Die Filmlandschaft hat sich sehr verändert. Heute sind unabhängige Kinoproduktionen kaum noch zu finanzieren. Deshalb arbeite ich verstärkt im Dokumen- tarfilm und für die Bühne.

Sie stammen aus Süddeutschland, war es da nicht schwer, sich in einen typisch ostdeutschen Charakter, wie den Platzwart Maik, hineinzuversetzen?

Ich habe die Figur des Maik gemeinsam mit dem Schauspieler Thomas Rudnick entwickelt. Sie geht auf eine reale Begebenheit zurück: Vor einigen Jahren waren wir mit dem Kanu unterwegs, ankerten an einem Zeltplatz von der Wasserseite aus, kamen nicht durch den Haupteingang. Das fand der Campingplatzwart nicht so nett. Noch Tage später klang seine Standpauke in unseren Ohren nach. So entstand schließlich die Idee.

Was ist das Besondere an diesem Charakter?

Thomas Rudnick gibt dem Maik ein ganz eigenes Gesicht. Er macht durch sein Talent aus der Vorlage ein typisches Brandenburger Plappermaul, das dem Publikum einen unterhaltsamen, heiteren Abend garantiert. Satirische Seitenhiebe inklusive. Und wer weiß? Vielleicht taucht dieser Platzwart ja eines Tages sogar auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm auf.





Am Sonnabend, 25. August, um 20 Uhr, ist Thomas Rudnick als „Maik, der Campingplatzwart“ im Speicher Schwerin zu erleben und am 6. September um 19 Uhr im Kulturzentrum Klein Krams bei Ludwigslust.