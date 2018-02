Breitbandausbau MV : CDU-Chef ärgert sich über Funklöcher

Fraktion will Digitalisierung und Breitbandausbau vorantreiben

von Udo Roll

23. Februar 2018, 05:00 Uhr

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern drückt bei der Digitalisierung und dem Breitbandausbau aufs Tempo. „Wir haben stolz das 1,3-Milliarden-Paket für unser Land verkündet. Nun erwarten die Menschen zu Recht, dass sie sehr bald auch schnelles Internet haben“, sagte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert gestern zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung in Wismar. Die Digitalisierung war eines der Kernthemen in der Arbeitsberatung der Abgeordneten.

Bei der geplanten flächendeckenden Versorgung des Landes mit schnellem Internet gibt es nach Einschätzung von Kokert derzeit vor allem noch Umsetzungsprobleme in den ländlichen Regionen. Gebremst würde der Breitbandausbau unter anderem durch rechtliche Hürden, aber auch durch teilweise mangelnde Abstimmung zwischen den Kommunen und technische Probleme. Doch plane die künftige Bundesregierung, mit Hilfe eines Breitbandbüros an der Lösung der Probleme vor Ort mitzuwirken. Einige Landkreise hätten auch zu spät mit der Auftragsvergabe begonnen. „Und jetzt ist alles, was einen Bagger hat, schon unterwegs“, sagte Kokert. Als einziger der sechs Landkreise hat bislang nur Vorpommern-Rügen die millionenschweren Aufträge schon vergeben.

Flächendeckendes schnelles Internet ist nach Auffassung Kokerts die wichtigste Voraussetzung, um bei der fortschreitenden Digitalisierung mithalten zu können. Diesen Fortschritt dürfte das Land „nicht verpennen“. Die Computersysteme in den Verwaltungen und Behörden müssten technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Regierungskoalition von SPD und CDU in MV hatte erst kürzlich erklärt, zusätzliche 40 Millionen Euro für die Digitalisierung in Verwaltungen, Behörden und Schulen bereitzustellen. „Das wird aber nicht reichen“, räumte Kokert ein.

Defizite gebe es in MV auch bei der Abdeckung im Mobilfunk. „Das Funknetz ist schlechter geworden. Man hat das Gefühl, dass die Funklöcher mit dem Umbau der Sendemasten wieder größer werden“, konstatierte Kokert. Mit Hilfe einer App der Bundesnetzagentur sollten Empfangsprobleme künftig gemeldet werden können. Dann könne bei der Versteigerung neuer Mobilfunk-Lizenzen dafür gesorgt werden, dass Bewerber nur den Zuschlag erhalten, wenn sie diese Funklöcher auch beseitigen.

Zu einem weiteren Schwerpunkt gehörten auf der CDU-Tagung die Schulden der Kommunen von rund 600 Millionen Euro. Es müsse dringend über eine Entschuldung nachgedacht werden, so Kokert. „Bei einigen ist so wenig Geld da, dass sie sich keine Parkbank leisten und keine Glühbirne wechseln können.“