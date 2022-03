Pandemie : Corona-Inzidenz steigt weiter sprunghaft an

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter sprunghaft an. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag berichtete, wurden innerhalb eines Tages 5944 neue Infektionsfälle registriert, vor einer Woche waren es 4332. Damit stieg die Inzidenz um 64 Punkte auf 2095,9 Neuansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag sie noch bei 1716,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den bis zu 17-Jährigen hat die Schwelle von 4000 überschritten und liegt nun bei 4079.

Mecklenburg-Vorpommern hat im Vergleich zu den anderen Bundesländern derzeit die höchsten Infektionszahlen. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen bei 1439. Seit mehr als einer Woche ist auch hier wieder eine Aufwärtsbewegung zu erkennen. In den Krankenhäusern des Landes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.