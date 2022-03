Mecklenburg-vorpommern : Corona-Lockerungen treten ab Freitag im Nordosten in Kraft

Ab Freitag tritt der zweite von Bund und Ländern am 16. Februar vereinbarte Lockerungsschritt der Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Ungeimpfte dürfen nun unter anderem wieder Restaurants und je nach Infektionslage auch Clubs besuchen. Wie das Gesundheitsministerium bereits am Dienstag nach der Kabinettsentscheidung mitgeteilt hatte, betreffen die verabschiedeten Lockerungen unter anderem die Gastronomie, Hotels, Kultur, Diskotheken und den Sport. „Wir öffnen in Mecklenburg-Vorpommern viele Bereiche und lockern Schutzvorschriften, da dies vertretbar ist“, so Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).

In der Gastronomie und Beherbergungsbetrieben gilt ab sofort generell die 3G-Regel, neben Geimpften und Genesenen dürfen nun also auch Ungeimpfte wieder mit einem negativen Corona-Test in Hotels und Restaurants. Für die betroffenen Unternehmen ebenso bedeutsam ist die Öffnung von Clubs und Diskotheken, hier gilt jedoch in Abhängigkeit von der Infektion...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.