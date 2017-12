Weihnachtsbräuche in MV : Da steht ein Pferd auf dem Flur

vergrößern 1 von 3 Foto: Gawlick 1 von 3





von Katja Haescher

erstellt am 24.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Baum, Glöckchengeklimper und verschlossene Stubentüren: Unsere Vorstellungen von einer besinnlichen Weihnacht sind von Bräuchen geprägt, die mit dem Bürgertum des 19. Jahrhunderts entstanden. Doch es gibt einen Gegenentwurf: Wenn die Tür aufgerissen wird und seltsame Gestalten in die Stube trampeln, wenn statt lieblichen Gebimmels schräges Klappern, Peitschenknallen und Musik aus der Quetschkommode ertönen, dann ist die Zeit für den Schimmelreiter und sein Gefolge gekommen.

Schimmelreiter, Knieperdacks, Zägenbuck: Sie alle trieben ihr Unwesen im Winter, oft um den Heiligen Abend herum. „Zielgruppe dieses Schabernacks waren kleine Kinder und natürlich die Deerns“, sagt Henry Gawlick. Der Leiter des Museums Hagenow forscht seit Jahren zu einem norddeutschen Weihnachtsbrauch, der einst von Ostpreußen über Pommern, die Altmark und die Prignitz bis hin nach Mecklenburg verbreitet war.

Und noch immer ist dieses immaterielle Kulturerbe lebendig. In Tarnow bei Bützow, Wredenhagen, Buchholz und Zepkow, alle südlich von Röbel gelegen, treffen sich am Heiligabend junge Leute zu sogenannten „Heische-Umzügen“. Sie verkleiden sich, klingen an den Häusern, liefern eine Show – und streichen im Gegenzug Naturalien, ein paar Münzen und den einen oder anderen Köm ein. Ein bisschen wie Halloween zu Weihnachten – nur, dass die Akteure erwachsen sind und der Brauch in hiesigen Breiten viel älter ist als der amerikanische Import.

Entstanden ist er im Reigen zahlreicher Winterbräuche, wie sie um Heiligabend, den Jahreswechsel bis hin zum Fastelabend überliefert sind. In diese Reihe gehört zum Beispiel auch das Weihnachtsgratulieren der Hirten. Ihnen billigt die Weihnachtsgeschichte eine besondere Rolle zu. Die Ärmsten der Armen waren die Ersten, denen ein Engel die frohe Botschaft verkündete. Daraus entwickelte sich der Brauch weihnachtlicher Umzüge, bei denen die Hirten den so genannten Kuhtaler, aber auch Lebensmittel wie Wurst und Stuten erhielten. In Röbel ist diese Tradition noch bis 1962 überliefert – sie endete mit dem Verschwinden der Berufsgruppe.

Aufgekommen mit religiösem Hintergrund verweltlichten sich später viele Weihnachtsbräuche. Das gilt auch für die Heische-Umzüge der Knechte, die verkleidet und mit ordentlich Radau kleine Gaben einsammelten. Während die Vermummten anfangs noch in die Rollen beliebter Heiliger schlüpften, verschwand diese Tradition mit der Reformation. Jetzt kamen – je nach Region – Rugklaas, Kinnjes und Helechrist und mit ihnen Knapperdacks, Zägenbuck und Schimmelrieder – Letzterer mit Steckenpferd und einem aus weißen Tüchern gebastelten Pferdeleib.

Mit Verkleidung und Utensilien ging es in die Stuben, wo die einzelnen Figuren ihren Auftritt hatten. „Der Brauch erfüllte auch die Funktion, Druck aus dem Kessel zu lassen“, erklärt Gawlick. „Wenn der Knecht von der Bauersfrau ewig gepiesackt wurde, hatte er unter dem Schutz der Maske einmal im Jahr die Gelegenheit, ihr mit dem Aschebeutel eins überzuhauen.“

Zum Teil trieben es die Besucher so toll, dass sich die Obrigkeit zum Eingreifen genötigt sah. Gustav Adolf, Herzog von Mecklenburg-Güstrow, versuchte 1682 per Verordnung, dass beim „Heil. Christ-Fest gebrauchte abgöttische und ärgerliche Wesen“ zu verbieten. Er empfahl stattdessen „Meditation und Frömmigkeit“ – allerdings mit wenig Erfolg. Besonders wetterten Theologen gegen das zeitgleiche Erscheinen von Christus und Teufel, von gut und böse, wie es in den Figuren von Helechrist & Co. und ihrem rumpelnden Gefolge zum Ausdruck kommt.

Je nach Region gehörten die unterschiedlichsten Figuren zu den Eindringlingen am Heiligen Abend. Neben Schimmelreiter, Knapperdacks und Zägenbuck waren das zum Beispiel Paukenschläger, Bärenführer und Bär, ein Storch, Polizist oder Soldat und ein altes Paar, das lautstark seine Armut beklagte und wenn schon nicht mit dem Zaunpfahl – dann doch mit Sammeldose und leerem Korb winkte. Geschnitzte Tierköpfe, teils mit Schnapp- und Klappmechanismus, gehörten zum Fundus der Umzugsgruppen und kamen jedes Jahr wieder zum Einsatz. Die Kostüme änderten sich mit den Zeiten – heute verdecken zum Beispiel Gummimasken, bestellt im Internet, die Gesichter, auch die typische Weihnachtsmannlarve aus dem Supermarkt kommt zum Einsatz.

Für den Historiker Gawlick ist es dennoch faszinierend, wie die Tradition der Weihnachtsumzüge die Zeiten und Systeme überdauert hat. Im vergangenen Jahr hat er sich mit dem Fotoapparat in Tarnow bei Bützow postiert, um den Umzug zu verfolgen. „Natürlich nicht den ganzen, die Jungs sind von halb sieben bis kurz vor Mitternacht unterwegs“, sagt er. Los geht es, wenn die Glocke am Geschirr des „Schimmels“ läutet, die Peitsche knallt und die Schalmei ertönt. Auch die „Heimgesuchten“ wissen, was sie erwartet, wenn es draußen Radau gibt. Wer zu Weihnachten kein Pferd in der guten Stube haben möchte, lässt einfach das Licht aus. Aber für die meisten Einwohner gehört die lärmende Schar zum Fest wie Baum und Plätzchen. Darin sieht Gawlick auch den Grund für das Überleben des Brauchs: Wenn er „gebraucht“ wird, gibt es auch jemanden, der sich darum kümmert.

Allerdings macht es der demografische Wandel zunehmend schwierig, Nachwuchs zu finden. Das richtige Schimmelreiter-Alter ist zwischen dem 18. Geburtstag und der Hochzeit – genau das Alter, in dem viele ihr Heimatdorf für Ausbildung, Studium oder Arbeit verlassen. Die Einwohnerzahl der Dörfer sinkt, die alteingesessene Bevölkerung mischt sich mit Zugezogenen, die den Brauch nicht von klein auf kennen.

Auch der mediale Einfluss ist nicht zu unterschätzen. Seit Coca-Cola in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die um 1900 gebräuchlich gewordene rote Farbe des Weihnachtsmannmantels übernahm und den Gabenbringer in den Firmenfarben ins Werberennen schickte, prägt ein weißbärtiger Alter im roten Mantel die Vorstellung. Auch der ursprünglich in Weiß auftretende Helechrist in Zepkow trägt inzwischen einen roten Mantel – das ist die Globalisierung.