Ängste der Deutschen : Das Gefühl der Ohnmacht

Deutschland, die „verunsicherte Republik“? Terror, Extremismus und die hohe Zahl an Flüchtlingen sorgen bei den Bürgern weiter für große Beunruhigung, bleiben die größten Angstfaktoren. Der Blick in die Seele der Deutschen, den die R+V-Studie kurz vor der Bundestagswahl gewährt, macht die Hausaufgaben für die Politik einmal mehr deutlich. Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und die Pannen im Fall des Attentäters Anis Amri haben Spuren hinterlassen. Die jüngsten Terrorakte von Manchester bis Barcelona rufen ins Bewusstsein, dass die Bedrohung allgegenwärtig ist. Mit null Toleranz gegenüber Gefährdern, entschlossenen Sicherheitsbehörden und echter europäischer Zusammenarbeit muss die Terrorgefahr eingedämmt werden. Und die Reduzierung der Flüchtlingszahlen reicht bei weitem nicht aus, um den Bürgern die Sorge vor der Überforderung zu nehmen. Wo sind die überzeugenden Antworten, um die Migration auf Dauer zu regeln? Wer die Ängste der Menschen ernst nimmt, für den darf sich die Fluchtursachenbekämpfung nicht in Sonntagsreden erschöpfen. Bei der Integration der Flüchtlinge stehen schwierige Jahre bevor, gilt es die gewaltige Aufgabe zu stemmen, die vielen jungen Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Studie offenbart aber auch eine erfreuliche Entwicklung: Die Zahl derer, die sich um ihre Jobs ängstigen, hat rapide abgenommen. Die wirtschaftlichen Sorgen sind gering wie nie seit der Wiedervereinigung. Das wird nur so bleiben, wenn die nächste Regierung sich den Zukunftsaufgaben stellt – von der Bildung über die Digitalisierung bis zur Wende in der Automobilindustrie.