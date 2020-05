Mecklenburg-Vorpommern : Das sind die Herausforderungen für die Schulen

Von heute an Präsenztage für alle Kinder in MV.

von Angela Hoffmann

14. Mai 2020, 05:00 Uhr

Welche Kollegen stehen für den Präsenzunterricht zur Verfügung? Wie können die Hygieneregeln umgesetzt werden? Welche Räume sind geeignet? Wer geht wann in die Pausen? Fragen über Fragen, auf die die Schulleitungen in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Tagen Antworten finden mussten. Von heute an sollen alle Schüler im Land an bestimmten Präsenztagen wieder in ihre Schulen zurückkehren können – in der Regel jeder einmal pro Woche. Aus Sicht der Schulleitungsvereinigung von MV ein wichtiger Schritt, auch wenn die Umsetzung nicht leicht sei, so die Vorsitzende Heike Walter.

Wir haben nun mal besondere Zeiten und Abstandsregeln, sodass das Rotationsprinzip im Moment die beste Möglichkeit für uns ist. Heike Walter, Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung von MV

Für die Kinder sei es gut, ihre Lehrer wiederzusehen – wenn auch zunächst nur einmal pro Woche. So könnten die Lehrkräfte den Wissensstand der Schüler besser einschätzen und Aufgaben direkt erklären.

Unterschiedlich große Herausforderungen

Vor Ort stünden die Schulen allerdings vor unterschiedlich großen Herausforderungen, so die Verbandsvorsitzende. Dort, wo viele Kollegen älter als 60 Jahre sind, sei die Organisation besonders schwierig. In Mecklenburg-Vorpommern zählen laut offiziellen Angaben etwa 30 Prozent der Lehrer zu den Risikogruppen. Probleme gebe es aber auch auf dem Land, wo die neuen Unterrichtszeiten nicht zu den regulären Fahrzeiten des Schülerverkehrs passen.

Darauf weist auch der Landeselternrat in MV hin. Eigentlich müsse deshalb die Notbetreuung ausgebaut werden, meint der Vorsitzende Kay Czerwinski. Doch die Kapazitäten seien jetzt schon begrenzt. Wie eine weitere Hortöffnung aussehen könnte, wird derzeit noch verhandelt. „Aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht ist ein Präsenztag pro Woche mit vier Stunden Unterricht natürlich nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Czerwinski.

Stoff sei nicht mehr aufzuholen

Trotz aller Schwierigkeiten sieht der Landeselternrat die weitere Öffnung der Schulen in dieser Woche grundsätzlich aber „sehr positiv“, wie der Vorsitzende betont: „Für die Kinder ist das extrem wichtig.“ Die Lehrer auch mal direkt sprechen zu können, sei besser, als nur allein zu Hause zu lernen. Vor allem wenn man bedenke, dass es in den vergangenen Wochen zwar eine digitale Aufgabenverteilung, aber kaum digitalen Unterricht gegeben habe. In vielen Klassen sei der Stoff nicht mehr aufzuholen.

Umso dringender ist es nun aus Sicht des Elternrates, dass jetzt schon ein Konzept für das kommende Schuljahr erarbeitet wird. „Wir sollten neu denken, um einen möglichen weiteren Wechsel zwischen Präsenz- und Digitalunterricht besser hinzubekommen“, so Czerwinski.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.