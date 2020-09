Hanns Cibulka auf Hiddensee : „Das Ungesagte wartet“

Der Schriftsteller Hanns Cibulka – Eine Spurensuche auf den Inseln Hiddensee und Rügen

von svz.de

18. September 2020, 18:00 Uhr

Pünktlich zum 100. Geburtstag von Hanns Cibulka ist die „Sanddornzeit“ (1971) wiederaufgelegt worden. Der Berliner Verlag Matthes & Seitz hat ein schönes Büchlein herausgebracht, das auch schon im Hauptmann-Haus auf Hiddensee vorgestellt wurde. Der Schriftsteller, Lyriker und Tagebuchautor beschrieb in „Sanddornzeit“ und „Seedorn“ (1985) zwei längere Hiddensee-Aufenthalte, 1970 und 1984. Einem breiteren Publikum bekannt geworden ist Hanns Cibulka jedoch mit seinem Buch „Swantow – Die Aufzeichnungen des Andreas Flemming“ (1982). Darin schrieb er in Tagebuchform kritische Beobachtungen und Bemerkungen zur Umweltverschmutzung in der DDR und anderen Ländern nieder.

Ich begebe mich auf seine Spuren und setze über auf die Insel Hiddensee. Am 19. Juli 1970 schreibt Cibulka: „Seit einigen Tagen lebe ich auf dem Dornbusch, in einem Holzhaus, unweit der Steilküste. Die Balken sind von Sonne, Wind und Regen ausgelaugt, das Dach ruht schwarz auf den vier Wänden. Die beiden Fenster, offen, vorhanglos, gehen nach dem Süden. Ein schmaler gelber Sandweg fällt von der Haustür hinab bis ans Meer. Wie ein aufgeschlagenes Buch liegt die Insel mit ihren Küsten und Buchten vor mir.“

Mit der literarischen Inselführerin, Ute Fritsch, suche ich nach dem schwarzen Holzhaus. „Ich war auch lange nicht mehr da“, sagt sie, während wir vom Hochuferweg in Kloster verschiedene Trampelpfade durchs Unterholz testen. Drei Monate lebte der Dichter auf dem Dornbusch und schrieb am 28. Juli 1970: „Bei der Durchsicht der Manuskripte fand ich heute früh ein paar Notizen über meinen ersten Hiddensee-Aufenthalt 1961. Ich war damals auf der Suche nach der deutschen Landschaft. Mit Italien lebte ich jahrelang unter einem Dach, es war eine Gemeinschaft. Hiddensee war meinem Wesen fremd. Ich wehrte mich gegen die spröde norddeutsche Landschaft. Vergebens wartete ich auf eine Handreichung, doch das Du blieb in der Kehle stecken. Ich kam über die ersten Schreibmaschinenseiten nicht hinaus. Die Sätze blieben wie Unkraut auf dem Felde stehen, Hederich.“

Hanns Cibulka war als junger Wehrmachtssoldat auf Sizilien stationiert, kam dort für drei Jahre in amerikanische Kriegsgefangenschaft. In „Sanddornzeit“ tauchen neben Naturbeschreibungen der Insel, die Vergangenheit und Bilder seines Lebens immer wieder auf, auch die Vertreibung aus seinem Heimatort Jägerndorf, heute Krnov, in Mähren. Er fand ein neues Zuhause in Thüringen, zuletzt in Gotha, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1985 die Stadt-und Kreisbibliothek leitete. Doch er ist immer ein Suchender geblieben. Hiddensee, so scheint es, bringt ihn an neue Tiefen.

„Ich war in meinem Leben an einer Wendemarke angelangt. In der einen Waagschale lagen die Erlebnisse von Syrakus, Catania und Orvieto, in der anderen ein Sanddornblatt, unbeschrieben. Italien, das war Geschichte, Architektur, Musik und Malerei, Historie auf Schritt und Tritt. Hiddensee war weder der Schauplatz großer Kulturen, noch sind die Radien der Weltgeschichte durch dieses Land gegangen… gedankenhell huscht hier das Licht über den Strand, hauchblau, legt sich milchig getönt auf die Wiesen, gedämpft durch den zarten silbernen Schleier, der Tag für Tag vom Meer aufsteigt… In allen Dingen leuchtet hier der Himmel auf, windüberweht.“

Wir haben den Weg durch den dichten Wald gefunden. „Da ist es“, freut sich Ute Fritsch. Zwischen den Zweigen ist ein kleines, schwarzes Blockhaus zu erkennen, das mittlerweile saniert wurde und auf einem Privatgelände steht. „Hier hab ich oft Station gemacht auf meiner Kloster-Führung“, erklärt sie. „Bei Hanns Cibulka hab ich immer gleich erkannt, ob die Leute aus den alten oder neuen Bundesländern sind. Im Westen kannte man ihn eher nicht.“

Hanns Cibulka hat häufig die Tagebuchform gewählt: „Das Tagebuch zählt zu den literarischen Formen, die mich am meisten faszinieren. In vielen Schichten wird hier das Leben empfunden und gedacht. Jeder Tag ist eine neue Tür, man hält Ausschau nach dem Bruder, ist auf der Suche nach dem eigenen Ich. Trotz der Freiheit, die das Tagebuch einem Schriftsteller einräumt, sind die Aufzeichnungen von Rilke, Hebbel und Goethe von höchster Disziplin, äußerster Präzision. Das Tagebuch ist Zustrom, Zentrum, Bekenntnis. Nur dort, wo es bekennt, strahlt es aus.“

Als Cibulka 1984 wiederkehrt nach Hiddensee, nimmt er Quartier in der Pension „Wieseneck“ in Kloster. Er ist älter geworden und das Alter, eingebettet in philosophische Betrachtungen des Lebens und der Zeit ist ein großes Thema in „Seedorn“. Auch die Begegnung mit Gerhart Hauptmann. Er benennt sein Ostseetagebuch nach dem Haus „Seedorn“, wo der Nobelpreisträger bis 1943 die Sommer verbrachte. „Der letzte Tag stößt sich vom Ufer ab. Ich gehe den schmalen sandigen Weg hinunter zum Hafen. Ich habe mir Hiddensee auf der Landkarte meines Lebens mit großen Buchstaben eingezeichnet.“

Ich verlasse die Insel mit Cibulka im Gepäck und reise nach Swantow auf Rügen. Das Dorf ist von der Straße aus kaum zu erkennen, eine grüne Bauminsel mitten auf dem Feld. Eingewachsen sind die Kirche und zehn liebevoll sanierte Häuser . Hier ist es noch still und friedlich an diesem Sommermorgen. Kein Mensch, nirgends.

Hanns Cibulka schreibt in dem gleichnamigen Buch: „Swantow, ein Ort, der nichts und zugleich alles verspricht, der noch Zeit hat, auf den Menschen zu warten, einen ganzen Sommer, wenn es sein muss.“

Gleich rechts, entlang der Kirche geht der Weg Richtung Feld, an dessen Ende das kleine Backhaus steht, in dem Hanns Cibulka als Andreas Flemming den Sommer 1981 verbrachte. „Nichts ist zu hören. Auch auf der Straße nach Garz kein Auto, kein Motorrad. Eine tiefe Stille liegt über der Landschaft, selbst der Atem geht zu laut. Nur im Süden, jenseits des Boddens, flackern die Lichter von Lubmin… In einem Kernkraftwerk ist alles still, totenstill, die Energie wird lautlos produziert. Wissen, was nicht zu sehen ist“, schreibt er am 30. Juni.

„Swantow“ wurde in der DDR ein großer Erfolg, mit dem Cibulka auch in den Fokus der Staatssicherheit geriet. Es wurde ein operativer Vorgang „Swantow“ angelegt. Der Autor bekam an vielen Orten bis 1989 Leseverbot. 1984 wurde er in der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ vom damaligen stellvertretenden Kulturminister Klaus Höpcke öffentlich angegriffen. Auch der „Zeitschrift für Philosophie“ ist das Buch nach Erscheinen, 1982, eine größere Abhandlung wert.

In „Swantow“ schreibt Cibulka am 11. August: „Der Doktor hat uns gestern einen Fisch gezeigt, den man unweit von Zudar gefangen hat. Seine Rückenflosse war verkrüppelt, an der Bauchseite hatte er ein Karzinom… Kein Wunder, wenn eines Tages das Meer zu revoltieren beginnt. Wer heute auf die Selbstreinigung der Gewässer hofft, ist ein Narr. Eines Tages wird uns das Meer seinen blinden Spiegel vorhalten, aber dann wird es zu spät sein. Die Schreie der Menschen werden ungehört an den Küsten verhallen. Das Meer wird der Schauplatz unserer künftigen Katastrophen sein.“

„Dass dieses Buch in der DDR erschienen ist, gleicht einem Wunder“, sagt die Witwe, Christa Cibulka, am Telefon. Sie erinnert sich an die Unmengen von Leserbriefen, die der Postbote regelmäßig ins Haus brachte.

Ich stehe vor dem kleinen Backhaus des ehemaligen Pfarrgutes Swantow, dahinter das Feld, sonnenüberflutet. Mir fällt ein Satz vom 3. Oktober 1981 in die Gedanken: „So vieles wurde auch in diesem Sommer noch nicht gesagt, man wird wiederkommen müssen, weil auch das Ungesagte auf den Menschen wartet.“