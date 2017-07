Wetter : Dauerregen setzt dem Nordosten zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Der Dauerregen im Nordosten ist nicht ohne Folgen geblieben. Vor allem umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller hielten die Einsatzkräfte in Atem.

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald zählte 15 Einsätze in der Nacht zum Mittwoch, unter anderem in Torgelow, Duchow und Anklam. In Friedrichshagen bei Greifswald stürzte am Dienstag ein Baum auf eine Stromleitung. Zudem fiel in Greifswald ein Baugerüst um und beschädigte vier Autos. Das Gerüst reichte bis zur sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses. Vermutlich sei es wegen starker Windböen eingestürzt, so die Polizei. Der Schaden wird auf rund 76.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Campingplatz überflutet

Auch in Nordwestmecklenburg kämpften die Einsatzkräfte mit umgefallenen Bäumen, herabfallenen Ästen und den ergiebigen Wassermassen. So waren Feuerwehrleute auf dem Campingplatz „Liebeslaube“ in Hohenkirchen im Einsatz. Regenwasser von den angrenzenden Feldern hatte die Anlage in der Wohlenberger Wiek überflutet.

Auf der A20 ist es aufgrund von Aquaplaning zu mehreren Unfällen gekommen. Polizeiangaben zufolge habe sich ein Frau mit ihrem Auto zwischen Altentreptow und Neubrandenburg überschlagen. Bereits zuvor sei ein Autofahrer zwischen Anklam und Altentreptow von der Fahrbahn gerutscht und habe sich ebenfalls überschlagen.

Auf der L 29 auf der Insel Rügen wurden zwei Urlauber bei einem schweren Unfall lebengefährlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, sei das Auto bei Dauerregen vermutlich bei einem missglücktem Überholmanöver zwischen Gustow und Altefähr ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Ergiebiger Regen bis Donnerstag

Auch am Mittwoch muss mit weiteren witterungsbedingten Einsätzen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt insbesondere für den Osten des Landes extrem ergiebigen Dauerregen bis Donnerstagvormittag voraus. Bäche und Flüsse könnten deshalb über die Ufer treten. Außerdem könnten Straßen überflutet werden. Im Westen des Landes sollen die Niederschläge im Laufe des Mittwochs langsam abklingen.

Bäche treten über die Ufer, Sorge um Dämme

In Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beschäftigten am Dienstag überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und über die Ufer getretene Bäche die Rettungskräfte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten bis in die Nacht Straßen sperren, Gebäude leerpumpen und Sandsäcke einsetzen. Besonders stark betroffen waren neben dem Harz etwa die Region Hannover und die Landstriche unmittelbar südlich davon. Der bei Urlaubern beliebte Brocken war nicht mehr per Bahn erreichbar. Auch mehrere Autounfälle wegen Aquaplaning wurden gemeldet.

In Hildesheim machen sich derweil Einsatzkräfte Sorgen um die Dämme. „Bisher halten unsere Dämme. Wir sind hier aber nach wie vor auf alles vorbereitet. Auch auf eine Evakuierung“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der niedersächsischen Stadt am Mittwochmorgen. Sollte ein bedrohtes Wohngebiet geräumt werden, wären laut Stadt 1100 Menschen betroffen.

Die Feuerwehr in Hildesheim war in der Nacht mit rund 200 Kräften im Einsatz. „Wir verbauen Sandsäcke und prüfen, ob sie dem Druck stand halten“, sagte der Sprecher weiter. An einigen Stellen sickere Wasser durch die aufgeschichteten Säcke - jedoch ausschließlich an Grünflächen entlang der Innerste, einem Nebenfluss der Leine. „Die Innerste hat in der Nacht am Pegel Heinde einen Rekord erreicht“, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Beim Hochwasser 2007 stand das Wasser bei 675 Zentimeter, in der Nacht zum Mittwoch erreichte es die Marke von 694 Zentimeter.

Der Mittwoch bringt in Niedersachsen und Thüringen weiteren Regen, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte.

von dpa/svz.de

erstellt am 26.Jul.2017 | 08:59 Uhr