Demmin: Diebstahl eines VW T6 Multivan

von svz.de

21. Januar 2020, 09:41 Uhr

In der vergangenen Nacht kam es in der Jarmener Straße in Demmin zum Diebstahl eines Pkw VW T6 Multivan. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mit amtlichem Kennzeichen "MSE" in der Zeit vom 20.01.2020 17 Uhr bis 21.01.2020 5 Uhr entwendet. Der Pkw VW in der Farbe Braun-Lila (Bj. 2016) hat einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 - 254 0.