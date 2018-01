Wahlversprechen : Der lange Weg zur gebührenfreien Kita

Wann löst Koalition ihr Versprechen zum kostenlosen Kita-Besuch ein?

von Udo Roll

24. Januar 2018, 05:00 Uhr

Über die von der rot-schwarzen Landesregierung angekündigte Abschaffung der Kita-Gebühren würden sich viele Eltern freuen – doch sie müssen sich weiter in Geduld üben. Die Landesregierung in Schwerin kann nach wie vor keinen konkreten Zeitpunkt nennen, ab wann Eltern in MV ihre Kleinen gebührenfrei in Krippe, Kindergarten und Hort unterbringen können.

Die oppositionelle Linke verliert langsam die Geduld und drängt auf eine zeitnahe Abschaffung der Gebühren. „Andere Bundesländer machen es vor und haben die Elternbeitragsfreiheit längst realisiert“, kritisiert die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. Die Koalition aus SPD und CDU in Niedersachsen etwa hat sich in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt, ab August 2018 komplett auf die Kita-Gebühren zu verzichten. In Hamburg sind fünf Betreuungsstunden pro Tag gebührenfrei.

Die im Januar in MV eingeführte Absenkung der Elternbeiträge um 50 Euro ist für die Linkenpolitikerin Oldenburg dagegen nur ein „Tropfen auf den heißen Stein.“ Die Entlastung komme faktisch bei vielen Eltern nicht an, da zeitgleich vielerorts auch die Kita-Gebühren deutlich angestiegen seien.

Ab 2019 sollen Eltern für das zweite Kind in der Kita nur noch die Hälfte zahlen, für das dritte und jedes weitere gar nichts mehr. Der Linken-Fraktion reicht das nicht „Die kostenfreie Kindertagesbetreuung muss so schnell wie möglich realisiert werden“, fordert Oldenburg. Die Aussagen der Regierungsparteien zu einem möglichen Termin bleiben allerdings schwammig. Man verweist lediglich auf den Koalitionsvertrag. Darin heißt es nur: „Langfristig streben die Koalitionspartner die beitragsfreie Kindertagsförderung an.“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) werde aber noch in diesem Jahr einen Plan zur Finanzierung und Einführung der beitragsfreien Kita vorlegen, teilt Regierungssprecher Andreas Timm mit.

Knackpunkt sind die hohen Kosten. Nach Einschätzung von CDU-Fraktionschef Vincent Kokert müsste das Land für die kostenlose Kita-Betreuung rund 400 Millionen Euro pro Jahr aufbringen. „Aus eigener Kraft können wir das nicht stemmen. Wir brauchen die finanzielle Hilfe vom Bund“, sagt Kokert. Nur in welcher Höhe? Die derzeit zu erwartenden rund 20 Millionen Euro werden laut Kokert jedenfalls nicht reichen.

Kommentar “Jetzt mal ran“ von Udo Roll Es wird Zeit, dass die Landesregierung endlich ihre Pläne zur kostenfreien Kita vorstellt. Die 50-Euro-Entlastung bei den Elternbeiträgen für den Kita-Besuch ist lediglich ein Häppchen. Der Spareffekt ist bereits verpufft, weil viele Einrichtungen ihre Gebühren angehoben haben. Kinderbetreuung in Krippe und Kindergarten ist und bleibt vorerst eine teure Angelegenheit – auch wenn die Eltern in MV ab 2019 für das zweite nur noch die Hälfte und für das dritte Kind gar nichts mehr bezahlen müssen. Mit dem Einlösen ihres Versprechens, den Kita-Besuch in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos zu machen, tut sich die rot-schwarze Regierung unter Manuela Schwesig (SPD) allerdings schwer. SPD und Union wollen zwar die Elternbeiträge abschaffen – aber wann? Darauf gibt es bis heute keine Antwort. Die kostenfreie Kita werde langfristig angestrebt, heißt es nebulös im Koalitionsvertrag von SPD und CDU. Unkonkreter geht es kaum. Wer ein zentrales Wahlversprechen ernsthaft umsetzen will, sollte auch einen konkreten Zeitplan vor Augen haben und einen Umsetzungstermin nennen können. Das schafft Glaubwürdigkeit und signalisiert: Das Thema ist wichtig. Es liegt uns am Herzen. Die im Oktober 2017 gewählte rot-schwarze Regierung in Niedersachsen beispielsweise hat schnell Nägel mit Köpfen gemacht und vereinbart: Ab August 2018 müssen Eltern keine Kita-Gebühren mehr bezahlen. Die Eltern in Mecklenburg-Vorpommern werden dagegen weiter im Unklaren gelassen, wie lange sie noch zahlen müssen. Auf Drängen der Linken werden die Kitagebühren in dieser Woche im Landtag erneut eine Rolle spielen. Das wäre eine Chance für SPD und CDU, nun endlich die Katze aus dem Sack zu lassen. Aber wahrscheinlich werden sie diese Möglichkeit erneut nicht nutzen. Langfristig könnte das der Glaubwürdigkeit schaden.