ANZEIGE: Dachdeckerei Huber : Der NETZfeld Innovationsreport: Digital und voll vernetzt - so geht Handwerk heute

Mit neuer Technik zum Erfolg. Die Digitalisierung verändert auch die Arbeitswelt. Die Dachdeckerei Huber gilt als eines der Vorzeige-Handwerksunternehmen, wenn es um den digitalen Wandel geht.

von Marlene Borchardt

08. Juli 2019, 13:29 Uhr

Aufträge, die noch nach dem Feierabend auf der Baustelle beim Eintreffen in der Zentrale geschrieben werden müssen, Missverständnisse bei der Nachbestellung von Material, löchrige Baustellendokumentationen - für die Dachdeckerei Huber aus Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern gibt es diese Probleme nicht. Der Familienbetrieb hat sich in den vergangen Jahren komplett neu aufgestellt - und zwar digital! Seitdem arbeitet der Chef ausschließlich in der Kommandozentrale und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht man mit Tablets auf dem Bau. Die Folge der Umstellungen der Arbeitsprozesse - die Belegschaft ist nicht nur effektiver, sondern auch zufriedener.

Dackdeckerei geht erfolgreich digitale Wege

Wir haben mit Steffen Huber, einer von drei Geschäftsführern der Dachdeckerei Huber über die digitalen Veränderungen seines Betriebs gesprochen. Als Vordenker stößt er immer wieder neue Ideen an und schafft es, dass seine gesamte Belegschaft mitzieht.



Wie durchlief das mittelständische Unternehmen die eigene Digitalisierung? Was sind die Dos und Dont´s des Veränderungsprozesses? Und was hat eine kleine orangene Frucht damit zu tun? All das finden Sie im neuen NETZfeld-Innovationspaper. Interessant für alle, die sich mit Innovationen, Digitalisierung, dem Handwerk, Prozessen und Teamentwicklung beschäftigen.





Hier können Sie den Innovationsreport herunterladen