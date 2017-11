Schönheitswettbewerb : Der schönste Mann im Osten: ein Wismarer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

19.Nov.2017

Johannes Meyer aus Wismar ist am Wochenende zum Mister Ostdeutschland 2018 gekürt worden. Der 18 Jahre alte Lokalmatator, der als Kfz-Mechatroniker arbeitet, durfte bei der Wahl im Wyndham Garden Hotel Wismar jubeln. Auch der Titel der Vize-Miss-Ostdeutschland geht nach MV: Die 22-jährige Krankenschwester Melanie Jamni (l.) aus Rostock unterlag hauchdünn der 18-jährigen Schülerin Elena Kamperi aus Berlin. In der Jury saßen u.a. die Vorjahressieger Paul Müller und Patrycja Kupka, Miss MV 2017.

Für Johannes Meyer geht es am 9. Dezember in Linstow um den Titel „Mister Germany“. Bereits am 30. November reist er zur Vorbereitung nach Ägypten. Elena tritt am 24. Februar gegen die bundesweite Konkurrenz an.