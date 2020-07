Nach tödlichem Badeunfall vor Ahrenshoop : Die unsichtbare Gefahr in der Ostsee

DLRG-Einsatzleiter warnt nach tödlichem Badeunfall vor starken Strömungen

von TOCE

02. Juli 2020, 18:00 Uhr

Strömungen und Wasserbewegungen an den Ostseestränden sind selbst für das geschulte Auge schwer einzuschätzen. In Ahrenshoop hatte es am Mittwoch einen tödlichen Badeunfall gegeben, bei dem ein 32-jähriger Mann ums Leben kam. Die Kinder, die er vorher aus den Strömungen rettete, konnten einen Tag später das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Einsatzleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Alexander Paffrath, weiß um die Gefahren an den Buhnen, wie sie auch in Ahrenshoop zu finden sind. „Dort sind die Strömungen völlig unvorhersehbar. Das Wasser wird durch die massiven Bauwerke, wie die Steinpackungen, in unterschiedlichste Richtung getrieben.“ So sei es nicht möglich, eine konkrete Richtung der Wasserbewegung vorherzusagen und entsprechend davor zu warnen, meint Paffrath.

Seit mehr als 20 Jahren ist Paffrath Rettungschwimmer. Er sieht die sogenannten „Ripströmungen“ als größte Gefahr am Badestrand an. „Die Wellen drücken dabei die Wassermassen an den Strand. Das wirkt von außen ungefährlich.“ Doch das ins Meer zurückfließende Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes – kurz über dem Meeresboden. Somit entstehen zwei Strömungen in unterschiedliche Richtungen. „Diese Dynamik ist unberechenbar. Dagegen sind sogar erfahrene Rettungsschwimmer machtlos“, weiß er aus eigener Erfahrung.

Im Ernstfall rät der Einsatzleiter, sich einfach treiben zu lassen. „Unter keinen Umständen sollte man gegen den Strom anschwimmen. Das entkräftet und unterkühlt selbst geübte Schwimmer in kürzester Zeit und endet in den meisten Fällen tragisch.“ Ratsamer sei es daher, über Wasser zu bleiben, sich in ruhigere Bereiche hinaus treiben zu lassen und dann auf Hilfe zu warten. Das gelte auch beim Baden in Flüssen.

Im Badeort Wustrow besteht eine ähnliche Strömungssituation wie in Ahrenshoop durch die parallel zum Strand angelegten Wellenbrecher. „Solche Punkte sind immer gefährlich. Aber auch die Holzpfeiler, an denen der Meeresboden weggespült wird, können sehr gefährlich werden“, so Paffrath. Auch größere Wellen können die Badenden auf Sandbänke oder gegen Seebrücken spülen. „Solch ein Aufprall hat schwere Verletzungen zur Folge.“ Paffrath rät bei jedem Badeausflug grundsätzlich, „Vorsicht walten zu lassen und besonders auf Kinder und ältere Badegäste zu achten.“

Das bedueten die Flaggen am STrand

Es gibt ein internationales

Standartsystem:

• Flagge oben rot und unten gelb: Der Strand ist bewacht und die Retter sind im Dienst, in der Regel von 9 bis 18 Uhr.

• Flagge oben rot, unten größerer gelber Bereich: Baden gilt als unsicher, Kinder und Ältere sollten das Wasser meiden.

• Flagge rot und gelb mit zusätzlichen Windsack: Starker ablandiger Wind, akute Gefahr des Heraustreibens auf das Meer auf Lauftmatratzen oder ähnlichem besteht.

• Nur rote Flagge: Akute Lebensgefahr besteht beim Baden. Entweder bei Gewitter oder sehr starker Strömung. Auf keinen Fall ins Wasser.