Mecklenburgische Seenplatte : Diebe stehlen 1500 Liter Diesel und Traktor-Anbauteile

Unbekannte haben bei einer Agrarfirma in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) Anbaugeräte eines Traktors und Diesel im Wert von 17.000 Euro gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, müssen die Diebe mit mindestens einem Fahrzeug und einem großen Behälter gekommen sein. Der Vorfall soll sich demnach in der Nacht zu Mittwoch ereignet haben. Nach bisherigen Ermittlungen wurden aus Traktoren und Lastwagen mindestens 1500 Liter Diesel abgezapft und entwendet.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.