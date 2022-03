Vorpommern-Greifswald : Diebe stehlen 800 Liter Diesel aus Forstmaschine

Die Polizei in Vorpommern ermittelt wegen eines größeren Diesel-Diebstahls. Unbekannte haben auf einen Schlag 800 Liter Diesel aus einer Forstmaschine bei Weitenhagen (Vorpommern-Greifswald) gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Das Forstfahrzeug stand den Angaben zufolge auf einem Parkplatz unweit der Landesstraße 35 an einem Waldgebiet. Der oder die Diebe hätten zwei Tanks angezapft und müssten mit einem Fahrzeug gekommen sein. Als Tatzeitraum wurde der 10. März nachmittags bis 11. März angegeben.

Den finanziellen Schaden schätzte die P...

