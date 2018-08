Eine Ära geht zu Ende : „Dienstleister für die Sicherheit“

Thomas Laum hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mitgeprägt - jetzt geht er in den Ruhestand.

von Joachim Mangler

20. August 2018, 05:00 Uhr

Es ist ein hoher Anspruch, den der Ende August aus dem Amt scheidende Präsident des Polizeipräsidiums Rostock, Thomas Laum, an seine mehr als 2400 Beamten richtet. „Wenn irgendwo etwas passiert, egal ob dünn- oder dichtbesiedelt, müssen wir in angemessener Zeit dort sein.“ Die Polizei sei das Dienstleistungsunternehmen für Sicherheit. Dass sie diesen Anspruch nicht immer erfüllen kann, weiß der 61-Jährige genau. „Wir sind so stark, wie man uns sein lässt.“ Die Polizei müsse mit dem leben, was die Politik zur Verfügung stellt.

In erster Linie fehle es an Personal, fast überall. „Wir sind mitten in einem Tal, das wir gerade durchschreiten.“ Laum verweist auf den im Mai vom Kabinett verabschiedeten „Pakt für Sicherheit“, mit dem die Zahl der Polizisten in MV von 5800 im Jahr 2016 auf 6200 im kommenden Jahr wachsen soll. Doch werde es Jahre dauern, bis diese Aufstockung in den Revieren und auf dem Land ankommt.

„Mit Personalaufwuchs alleine ist es nicht getan“, gibt der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, zu bedenken. Die Polizei bekomme immer mehr Aufgaben aufgebürdet. „Wir brauchen eine Aufgabenkritik.“ Er sieht im Gegensatz zu Laum das Ausdünnen als eine Folge der Polizeistrukturreform 2011. Laum habe als Spitzenbeamter bei der Reform eine maßgebliche Rolle gespielt.

Diese Struktur sei auf Basis einer niedriger werdenden Zahl von Polizisten erfolgt. „Und anschließend wurde weiter abgebaut.“ Letztlich führe dies zur ständigen Überlastung der Beamten und damit zu mehr Krankheitstagen.

Die Demografie mache vor der Polizei nicht halt, sagt Laum, der sich vorgenommen hat, künftig seine Freizeit zu genießen und eventuell das ein oder andere Ehrenamt zu übernehmen. Im Präsidiumsbereich betrage der Altersschnitt mehr als 45 Jahre, was wiederum einen hohen Krankheitsstand ausmacht. Täglich seien im Schnitt 28 Prozent der Polizisten nicht da: Urlaub, Krankheit, Elternzeit oder Lehrgänge.

Laum kann nachvollziehen, dass sich manche Polizisten als „Prügelknaben der Nation“ vorkommen – auch wenn dies nicht seine Wortwahl sei. Denn eines der an Bedeutung zunehmenden Probleme sei die Respektlosigkeit gegenüber Beamten: Beschimpfen und Bespucken kämen häufig vor. Laut Statistik 658 Fälle im Jahr 2016. „Wir haben es immer wieder mit den negativen Auswüchsen der Gesellschaft zu tun“, betont Laum. Es dürfe aber nie der Eindruck erweckt werden, dass solche Verstöße keine Konsequenzen hervorrufen.

„Herr Laum hat das Amt des Polizeipräsidenten immer als Dienstleistung am Bürger verstanden“, sagt Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Er verfolgte die Idee einer modernen, offenen und in jeder Hinsicht korrekten und bürgerorientierten Polizei. „Dadurch und durch sein ausgeprägtes Verständnis für das Innenleben der Behörde und die Menschen, die darin arbeiten, hat er sich großen Respekt erarbeitet und war hochgeschätzt.“

Alles in allem zieht Laum eine positive Bilanz . 1991 kam er als Chef der Kriminalpolizeiinspektion nach Rostock. Der Unterschied der Polizeiarbeit zwischen damals und heute sei ein Quantensprung, betont er. 1991 starben 624 Menschen auf den Straßen, 2017 rund 80. Die Verbrechensaufklärungsrate liege heute bei über 60 Prozent, damals bei unter 30.

Ein Desaster wie die Randale in Lichtenhagen 1992 werde nicht wieder passieren, ist er überzeugt. Auch wenn es nicht gelungen sei, die entsprechende Ideologie zu überwinden.

Es sei um die Sicherheit gut bestellt, bilanziert Laum. „Viele Leute bewerten die Lage schlechter, als sie tatsächlich ist.“