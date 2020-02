Hörartikel: MV-Teilnehmer bei Fernsehshows : Diese Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern waren bereits Teil einer berühmten Fernsehshow

Tüftler, Topmodels und letzte Mark-Gewinner.

von Paul Grotenburg

06. Februar 2020, 20:00 Uhr

Wenn Toni Zeus das Casting von Ninja Warrior Germany am Freitag übersteht und es in die Fernsehshow schafft, ist er nicht der Erste aus Mecklenburg-Vorpommern, der auf dem großen TV-Bildschirm zu sehen ist.

Der Prislicher Dieter Mohn trat im Oktober 2019 mit seiner aufblasbaren Gafferwand bei der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ an. Sein Angebot in der Investitionsshow: 20 Prozent seiner Unternehmensanteile für 100 000 Euro. Obwohl der Prislicher von den Investoren Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Nils Glagau viel Lob erhielt, ging er am Ende mit leeren Händen nach Hause.

Vor Mohn buhlten schon andere aus MV in der Show um Investoren: „DaisyGrip“ heißt das Produkt, das die Rostocker Karl Hartmann und Konstantin Altrichter vor der „Löwen“-Jury präsentierten. Ihre Idee: ein Venenstauer aus Silikon, der bei Blutabnahmen verwendet wird. „DaisyGrip“ war im Herbst 2018 bei Vox zu sehen. Investor Carsten Maschmeyer war von dem Produkt überzeugt und bot den Rostockern 100 000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile. Letztendlich konnten sich beide Parteien allerdings nicht einigen. Der Deal scheiterte.

Stefan Goletzke und David Bredt aus Rostock entwickelten zusammen mit Arvid Reinwaldt einen Dusch-Entfeuchter. Im März 2019 nahmen sie mit „Duschkraft“ an der Pro7-Show „Das Ding des Jahres“ teil. Bei der Sendung, bei der jeweils zwei Innovationen gegeneinander antreten, stimmte das Publikum darüber ab, welches Produkt einen Werbedeal auf den Sendern der ProSiebenSat1-Gruppe gewinnt. Im Fall von „Duschkraft“ stimmten die Zuschauer allerdings für den Konkurrenten.

Bereits 2007 nahm Anni Wendler aus Schwerin an Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ teil. Sie schaffte es bis ins Finale, verlor dort allerdings gegen Barbara Meier.

Was ist eine Alligatorbirne?

Und auch ein Kollege unserer Zeitung nahm bereits an einer TV-Show teil. Sportredakteur Ralf Herbst war im Dezember 2001 Teilnehmer der RTL-Show „Wer wird Millionär?“. In der 176. Sendung der beliebten Quiz-Show saß Herbst auf dem Ratestuhl von Günther Jauch und konnte damals 125 000 D-Mark gewinnen. Er hatte sogar die Chance auf 250 000 Mark. Doch folgende Frage wusste er nicht: Was ist eine Alligatorbirne? Quitte, Avocado, Schalotte oder Aubergine? Herbst erzählt heute: „Auf dem Sofa hätte ich sofort die Avocado genommen. Wegen des ähnlichen Aussehens, sie ist grün und schrumpelig, wie ein Alligator. Aber wenn du auf dem Stuhl sitzt, traust du dich das nicht.“ Er nahm die 125 000 Mark und verließ die Show. Es war übrigens die letzte D-Mark-Sendung von „Wer wird Millionär?“ „Ausgezahlt wurde bereits in Euro“, erinnert sich Ralf Herbst an seinen besonderen TV-Moment. Die richtige Antwort war übrigens die Avocado.