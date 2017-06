Video: OCC-Rallye : Dieses Auto ist eine Million wert

vergrößern 1 von 1 Foto: Maria Pistor 1 von 1

In der Yachthafenresidenz Hohe Düne findet in diesen Tagen die OCC-Ralley statt. Auch ein echtes Schätzchen ist zu bewundern. Ein 79-Jähriger besitzt einen echten Lagonda von 1936. OCC-Geschäftsführer Carsten Möller zeigt das Schmuckstück, das im Jahr noch bis zu 15 000 Kilometer unterwegs ist. Der Besitzer will es übrigens verkaufen, dafür ist allerdings eine sechsstellige Summe zu berappen. „Von diesen Autos gibt es wahrscheinlich nur noch eine Handvoll auf der Welt“, so Möller.