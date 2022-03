Schwerin : Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand sind am Montag in Schwerin drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Feuer gegen Mittag in der Wohnung eines Ehepaares in der Weststadt ausgebrochen. Die Senioren sowie eine Bewohnerin einer Nachbarwohnung kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in eine Klinik. In dem Haus befinden sich insgesamt acht Wohnungen. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Auch die Brandursache sei noch unklar.

