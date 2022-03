Gesundheitswesen : Drese: müssen Sprung in die digitale Zukunft schaffen

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) technische und organisatorische Defizite im Gesundheitswesen offengelegt. Es bestehe großer Investitions- und Innovationsbedarf. „Die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens ist durch Corona in den Fokus gerückt. Wir müssen dort flächendeckend endlich den Sprung vom Fax-Zeitalter in die digitale Zukunft schaffen“, erklärte Drese am Samstag auf der Jahresversammlung der Landesärztekammer in Rostock.

Mängel bei der Erhebung, Übermittlung und Auswertung wichtiger Gesundheitsdaten in der Corona-Pandemie hatten für heftige Kritik gesorgt. So wurden Infektionszahlen und die Bettenbelegung mit Corona-Patienten vielfach mit großer Verzögerung gemeldet. Mit Hilfe einer Software der Universität Greifswald verfügt Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Lan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.