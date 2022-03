Schwerin : DRK-Aktion bietet Blutspendern Test auf Corona-Antikörper

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes im Nordosten bieten Blutspendern im Land einen Monat lang kostenfreie Tests auf Corona-Antikörper an. Wer zwischen dem 21. März bis zum 16. April an einem Aktionsspendentermin teilnehme, könne erfahren, ob und wie viele Corona-Antikörper in dem gespendeten Blut nachweisbar sind, teilte das DRK am Dienstag in Schwerin mit. Mit der Möglichkeit will man sich bei den Blutspendern für die Unterstützung in der Pandemiezeit bedanken.

