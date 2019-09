Drogen: Razzia in der JVA Bützow

von Thomas Volgmann

Am Freitag fand in der Justizvollzugsanstalt Bützow eine großangelegte Razzia statt. Dabei kamen auch Drogensuchhunde der Polizei zum Einsatz. Die Aktion begann nach Angaben von Gefangenen gegenüber unserer Redaktion am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr und dauerte bis in die späten Vormittagsstunden an.

Am Nachmittag kam die Bestätigung aus dem Justizministerium in Schwerin. „Es findet in der JVA Bützow eine von der Anstalt initiierte präventive Kontrolle mit der Unterstützung von Polizei und Spürhunden statt“, bestätigte ein Ministeriumssprecher. Kontrollen dieser Art gebe es regelmäßig und in allen Vollzugsanstalten des Landes „Aus ermittlungstaktischen Gründen kann zu weiteren Einzelheiten einzelner Kontrollen keine Auskunft gegeben werden“, so der Sprecher.

Mit scharfen Kontrollen lässt sich der Schmuggel von Drogen in die Gefängnisse zwar einschränken, aber nicht gänzlich unterbinden. Erst im Januar dieses Jahres war ein 36-jähriger Gefangener in Bützow nach dem Konsum von Drogen verstorben. Mithäftlinge berichteten, dass er vor seinem Tod die Modedroge „Spice“ eingenommen habe. „Spice“ ist die Verkaufsbezeichnung für ein Rauschgift, das aus synthetischen Cannabinoiden sowie verschiedenen getrockneten Pflanzenteilen besteht. Die Zusammensetzung dieser „Kräutermischungen“ ist für Konsumenten schwer kalkulierbar und kann lebensgefährlich sein.

2017 wurde bei insgesamt

3452 Drogentests an Häftlingen in Mecklenburg-Vorpommern in 687 Fällen die Einnahme illegaler Substanzen nachgewiesen. Das waren 142 Fälle mehr als noch im Jahr zuvor. Beim Verstecken sind Dealer erfinderisch. „Viele Betäubungsmittel werden in Körperöffnungen oder im Körper selbst geschmuggelt“, berichtete ein Bediensteter. Außerdem würden verschiedene synthetische Rauschmittel auf sogenannte Trägermedien wie Briefpapier, Tee oder Kräuter aufgetragen und transportiert und sind so kaum zu entdecken.