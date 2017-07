G20-Gipfel und seine Folgen : Echo der Krawalle reicht bis nach MV

Hamburg räumt auf. Nach dem Chaos-Gipfel werden Fragen nach den Ursachen und der Verantwortung laut. Wer hat versagt? Wie konnte es dazu kommen, dass Straßenzüge verwüstet werden und der Staat sein Gewaltmonopol nicht durchsetzt? In Hamburg war es eine unheilige Allianz aus einheimischen Linksradikalen, gefährlichen Chaoten und ausländischen Gewalt-Touristen, Hooligans wie politische Extremisten Hand in Hand, die für Angst und Verwüstung gesorgt haben. Viel zu lange ist die Gefahr, die vom linken Extremismus ausgeht, unterschätzt und bagatellisiert worden. Da wird gegenüber Kräften, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen und mit Gewalt ein anderes System erzwingen wollen, seit Jahren eine falsche, gefährliche Toleranz geübt. Wenn zentrale Horte des Linksextremismus in Metropolen wie Hamburg oder Berlin geduldet werden, wie etwa die Rote Flora oder die Rigaer Straße, wenn Straftaten aus diesem Spektrum nicht hart geahndet werden, muss man sich nicht darüber wundern, wenn es zur Eskalation kommt. Natürlich müssen diese Gewalt und ihre Verursacher in einer vernetzten Welt europaweit verfolgt werden. Doch darf der Kampf vor der eigenen Haustür nicht vergessen werden. Wer jetzt lieber politische Gipfeltreffen auf Inseln oder in die Provinz verlegen will, anstatt Brandstiftern den Kampf anzusagen, kapituliert und nimmt in Kauf, dass Gewalt und Unsicherheit weiter zunehmen.