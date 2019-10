Mecklenburg-Vorpommern : Ein Feuerwerk zum Einheitstag

Kunst, Oldtimer und Bäume pflanzen: Ausflugstipps für das verlängerte Wochenende.

von Dénise Schulze

03. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Der Tag der Deutschen Einheit steht vor der Tür, und damit für Viele auch ein verlängertes Wochenende. Die Wetteraussichten sind für die kommenden Tage zwar nicht so sonnig, doch zu erleben gibt es bei uns im Land einiges. Von Feuerwerk auf Usedom über Müll sammeln am Strand und Kunstausstellungen im ganzen Land – hier ist für jeden etwas dabei.

Feuerwerksdomino auf Usedom

Morgen fällt um 19.30 Uhr der Startschuss für das traditionelle Feuerwerk zum Tag der Deutschen Einheit auf der Insel Usedom. Am Strand von Karlshagen werden die ersten Raketen und Feuerwerkskörper gezündet. Anschließend im 10-Minuten-Takt in Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Kölpinsee, Ückeritz, Bansin und Heringsdorf. Das große Finale des XXL-Feuerwerkes beginnt um 21 Uhr am Strand von Ahlbeck.

Doch nicht nur der Himmel soll an diesem Abend beleuchtet werden. In Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck sind die Besucher zu einem Lampionumzug auf den Promenaden eingeladen. Lampions sind an den Strandübergängen und Kurplätzen erhältlich. Außerdem können sich die Besucher auf Live-Musik und Tanz in den einzelnen Orten freuen. Zum Beispiel treten in Karlshagen ab 17.30 Uhr die „Cherry Dolls“ in der Konzertmuschel auf.

Bewusstsein für Nachhaltigkeit stärken

Auf Rügen dreht sich ab heute alles um das Thema Nachhaltigkeit. Während der 5. Woche der Nachhaltigkeit, die bis zum 12. Oktober auf der Insel veranstaltet wird, werden unter anderem geführte Wanderungen, Mitmach-Aktionen und Baumpflanzungen angeboten.

Den Auftakt macht am morgigen Donnerstag die 5. Kinderuni im Nationalparkzen-trum Königsstuhl. Für junge Nachwuchsforscher im Alter von acht bis zwölf Jahren gibt es eine Reihe spannender Vorlesungen, Exkursionen und Workshops rund um das Thema Lebensraum Wald.

Am Freitag findet außerdem die inselweite Müllsammelaktion „5vor12“ statt. Einheimische und Gäste sind auf Rügen und Hiddensee zum Müllsammeln an den Stränden und anderen Orten eingeladen. Ein weiterer Höhepunkt der Nachhaltigkeitswoche ist der 2. Fisch- und Wollmarkt, der am 5. und 6. Oktober in Schaprode stattfindet (www.ruegen.de/nachhaltigkeit).

Hinter den Kulissen der Kunstateliers

Bereits zum 11. Mal öffnen ab morgen 74 Kunstateliers im Land ihre Türen. Bei „Kunst heute“ haben Besucher bis Sonntag die Möglichkeit, sich Künstlerhäuser, Kunstvereine, Museen, Galerien, Schlösser oder Guts- und Herrenhäuser anzuschauen und mit den Künstlern vor Ort ins Gespräch zu kommen. Mit dabei sind unter anderem das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow, das Kontor Schwerin und der Kunstverein zu Rostock (www.kunstheute-mv.de).

Alte Schätzchen und röhrende Motoren

Oldtimerfreunde kommen am Einheitstag in Schwerin auf ihre Kosten. Auf dem Gelände des ehemaligen KIW Vorwärts findet das 13. Oldtimertreffen des IFA M-V statt. Fahrzeuge aus ganz Europa werden ausgestellt. Besucher können in der Zeit von 9 bis 17 Uhr außerdem auf einem Oldtimer-Teilemarkt stöbern und sich auf ein buntes Rahmenprogramm freuen. Das Treffen endet am Sonnabend.