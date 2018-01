Bedarfsartikel für Hunde : Ein neuer Wintermantel für Zulo

Damit es dem Hund an nichts fehlt, greifen Besitzer gerne tief in die Tasche. Ralf Klüsener verkauft in der Schweriner Innenstadt Bedarfsartikel für Hunde

von Wibke Niemeyer

29. Januar 2018, 12:00 Uhr

Am Eingang prangt ein Schild mit der Aufschrift „Hunde sind hier willkommen“. Shampoo, Bürsten, Wundbalsam, Betten, Kekse, Spielzeug, Mäntel und Pullover – ein umfangreiches Sortiment hochwertiger Produkte für Vierbeiner hat Ralf Klüsener in seinem Ladenlokal „SitzPlatz“ in der Schweriner Innenstadt.

Deutschland ist auf den Hund gekommen. In 17 Prozent der Haushalte leben hierzulande 8,6 Millionen.

Damit es dem Tier an nichts fehlt, greifen Besitzer gerne tief in die Tasche. Ein Körbchen hier, eine neue Leine da, Futter, Spielzeug, Leckerlis – da kommt unterm Strich so einiges zusammen. Bedarfsartikel und Zubehör bescherten der deutschen Heimtierbranche im Jahr 2016 einen Umsatz von 977 Millionen Euro.

„Leben und Einrichten mit und ohne Hund. Das ist unsere Idee, die wir in Schwerin umsetzen wollen“, erklärt Klüsener sein Konzept. „In Dortmund haben wir einen ähnlichen Laden gesehen, der uns gut gefallen hat“, erzählt der Inhaber, der dort viele Jahre mit seiner Familie gelebt und schon immer Hunde gehabt hat. „Wir haben entschieden, uns ebenfalls mit dem Konzept selbstständig zu machen und nach Schwerin zu ziehen.“ Bereut habe er den Schritt nie. „Besonders die Kunden mit Hunden sind sehr aufgeschlossen.“ Touristen nutzen die Gelegenheit, ihren Hunden im Urlaub etwas Gutes zu tun. „Auch Kunden, die keinen Hund haben, kaufen zum Beispiel eine Tüte Hundekekse, die sie mitbringen, wenn sie befreundete Hundehalter besuchen“, sagt Klüsener und stellt beim Blick ins Regal verwundert fest, „dass die Kekse nachbestellt werden müssen. Die waren im Weihnachtsgeschäft der Renner.“

Klüseners Konzept geht auf. Ein Wassernapf vor der Ladentür zieht durstige Hunde an und lockt Kunden ins Geschäft. So auch Peter Tack aus Schwerin. „Wenn ich in der Stadt bin, schauen wir immer vorbei. Denn wir fühlen uns hier sehr gut beraten“, sagt er. Sein Biewer Terrier „Zulo“, von Klüsener liebevoll als „Ladenhund“ bezeichnet, bekommt einen neuen Wintermantel.

Wasserabweisend soll er sein. Die passende Größe musste bestellt werden. Liefer- und Wartezeit eine Woche. 34,90 Euro kostet das Kleidungsstück für die kalte Jahreszeit. Das Geld ist es Peter Tack allemal wert: „So ist der Hund gegen die Feuchtigkeit bei nasskaltem Wetter gut geschützt.“

Die kleine Fellnase lässt die Anprobe entspannt über sich ergehen. Zur Belohnung gibt es ein Leckerli. „Die schwarz-graue Farbe passt sehr gut zum Fell“, zeigt sich Herrchen mit der Wahl zufrieden.

Die Produkte für Augen, Ohren, Pfoten und Fell stammen aus deutschen Manufakturen, zum Beispiel aus München. Lavendel aus der Provence, Rosenöl aus Bulgarien und medizinische Inhaltsstoffe aus Finnland ergänzen die hochwertigen Substanzen direkt aus der bayerischen Region. „Unsere Kunden achten sehr auf die Qualität, die Herkunft der Inhaltsstoffe und deren Verarbeitung“, weiß Klüsener. Das Shampoo, ein Konzentrat, ist mild zur empfindlichen Haut und reinigt das Fell schonend und effektiv. „Die Pflegeprodukte sind ohne chemische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe, die Leinen und Halsbänder handgemacht“, erklärt Klüsener, dessen Produkte auch seine Hunde bekommen. Er und seine Frau Evelin, die Zweibeiner beim Stöbern mit außergewöhnlichen Wohnaccessoires begeistert, haben zwei Hunde. Die Mischlinge Kaya und Anton stammen von einer Hilfsorganisation aus Griechenland, begleiten ihr Herrchen auch gerne mal zur Arbeit und begrüßen die Kunden dann schwanzwedelnd. „Ein Hund ist der wohl treueste Begleiter, den man sich nur wünschen kann“, schwärmt Klüsener.

Feiertag für Hund und Herrchen Von der kurzbeinigen Promenadenmischung bis zum eleganten Windhund: Hunde sind so unterschiedlich wie die Menschen, bei denen sie leben. Weltweit gibt es geschätzt 500 Millionen Haushunde. Damit zählt der Hund zu den beliebtesten Haustieren. Sportsfreund, Sozialpartner oder Seelentröster – der Hund kann in den meisten Fällen verdient die Bezeichnung als „bester tierischer Freund des Menschen“ tragen. Seine besondere Rolle wird am 10. Juni als Tag des Hundes gefeiert. Dieser wurde 2010 vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) initiiert.

Huta - Die Hunde-Kita: Hier werden Vierbeiner beschäftigt und spielen mit ihresgleichen

Sie sind berufstätiger Hundebesitzer und wollen Ihren Hund während der Arbeit nicht alleine lassen? Sie haben einen Termin und keinen, der auf Ihren Vierbeiner aufpasst? Ein Fall für die Huta, die Hundetagesbetreuung. Hier werden die Vierbeiner tagesweise bzw. über mehrere Tage und über Nacht beschäftigt und können mit ihresgleichen spielen. „Die Nachfrage ist seit Jahren da“, sagt Peter Stuhr, der in Bartenshagen-Parkentin bei Rostock eine solche Huta betreibt. Was 2003 als Nebengewerbe angefangen hat, ist über die Jahre zu einem kleinen Familienunternehmen gewachsen. Die Einrichtung mit dem Namen „Charly’s Tierpension“ ist ruhig, aber dennoch zentral gelegen, auf dem ältesten Bauerhof von Bartenshagen. „Namensgeber war unser Golden Retriever-Mischling Charly. Wir mussten ihn einschläfern lassen und haben ihm ein Denkmal gesetzt“, erzählt Stuhr. Hinsichtlich der Auslastung sei er zufrieden. „Mit Beginn der Winterferien wird es voll. Dann fahren viele in den Skiurlaub. Auch zu Feiertagen wie Ostern und Pfingsten haben wir tierische Gäste“, berichtet Stuhr. Seine Kunden kommen größtenteils aus Rostock, „aber ich habe auch schon Tiere von Kurgästen aus Heiligendamm betreut, die ihren Hund dann ab und an besuchten“, so Stuhr, der für seine berufliche Selbstständigkeit einiges getan hat. Er baute den ehemaligen Pferdestall um. Sieben Boxen stehen in der beheizbaren Pension. Sie sind gefliest und mit Paletten als Liegefläche ausgestattet. „Damit die Tiere sich wohlfühlen, sollten Halter aber ein Körbchen, Kissen und Decken mitbringen“, betont Stuhr. Zwei Hunde können in einer Box wohnen. „Das entscheide ich aber nach Alter, Größe und Temperament. Nicht jede Rasse verträgt sich mit anderen Hunden“, weiß Stuhr aus Erfahrung. Genügend Auslauf gibt es im Freien – auf dem Hof und Acker. Je nachdem, worauf die Hunde Lust haben, werde Ball gespielt oder Stöckchen geworfen.

„Vermenschlichung ist eine klare Grenze“

Kerstin Lenz ist seit 2010 Vorsitzende des Tierschutzbundes MV und betreibt eine Tagesbetreuung für Hunde in Demmin. Ihr tierischer Begleiter ist Zwergschnauzer „Marta“.

Welche Rolle spielt der Hund in unserer Gesellschaft?

Kerstin Lenz: Der Hund spielt in unserer Gesellschaft eine sehr große und wichtige Rolle, nicht nur als Beschützer, sondern auch immer mehr als Kinder- oder Partnerersatz. Das ist für den Hund gut und schlecht zugleich, denn das Tier wird häufig vermenschlicht, indem sein Halter ihm zum Beispiel eine Jacke anzieht, was bei diesem Wetter aber gar nicht nötig ist. Vermehrt stellen wir auch Fälle von Vernachlässigungen fest. So haben wir erst kürzlich zwei Hunde aus einer Garage befreit, von denen eine hoch tragend war, die sonst gestorben wäre.

Kochbuch, Yoga und Frisör – Inwieweit ist der Hund da noch Tier?

Alles, was dem Hund nicht schadet, macht ihn stärker. Wichtig ist, immer die Bedürfnisse des Tieres zu beachten. Eine gemeinsame Yogastunde stärkt beispielsweise das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Ein Frisör muss sein. Wenn der Pudel nicht geschoren wird, dann verfilzt er und fühlt sich nicht wohl.

Welche Grenzen gibt es?

Eine ganz klare Grenze ist die Vermenschlichung. Haare färben, Nägel lackieren, tätowieren oder piercen – das geht gar nicht. Aber auch die Vereinsamung der Hunde ist ein Problem. Reine Zwingerhaltung ist wie Einzelhaft für den Menschen und eine Strafe für jedes Tier.