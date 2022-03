Mecklenburgische Seenplatte : Ein Verletzter bei Imbiss-Raubüberfall: Verdächtige gefasst

In Neubrandenburg wird zum wiederholten Mal ein Döner-Imbiss überfallen. Der Inhaber wird verletzt. Zwei Verdächtige sind festgenommen.

Nach einem Raubüberfall auf einen Döner-Imbiss hat die Polizei in Neubrandenburg zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich die Tat am Sonntagabend im Stadtteil Datzeberg im Norden der Stadt. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gruppe von Männern am späten Abend das Imbisslokal betreten und den 56 Jahre al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.