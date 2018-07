Lagus : Eine Behörde für alle Lebensbereiche

Von Grippe bis Elternzeit: Landesamt für Gesundheit und Soziales zieht beeindruckende Jahresbilanz

von Iris Leithold

10. Juli 2018, 20:45 Uhr

Die knapp 500 Mitarbeiter des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) sind im vergangenen Jahr erneut für Zehntausende Menschen in Mecklenburg-Vorpommern aktiv geworden. Jede und jeder habe irgendwann im Leben mit der Behörde zu tun, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) gestern, als sie zusammen mit Direktor Heiko Will den Jahresbericht 2017 des Amtes vorstellte.

Schwerste Grippewelleseit langem

In der jüngsten Grippesaison wurden dem Amt 11 429 Influenza-Fälle gemeldet. Dies seien dreimal so viele gewesen wie ein Jahr davor (3728) und der höchste Wert seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001, sagte Will. Dem Bericht zufolge gab es 22 Todesfälle. Will zeigte sich optimistisch, dass die nächste Grippewelle weniger schwer verlaufen wird, da die ständige Impfkommission jetzt die Impfung gegen gleich vier Virenstämme empfehle. Zuvor war das nicht der Fall, deshalb erkrankten auch Geimpfte.

Mehr Väter am Wickeltisch

Mütter und Väter in MV haben im vergangenen Jahr insgesamt 102,6 Millionen Euro Elterngeld bezogen. „Damit gehen 1,6 Prozent der Gesamtausgaben des Bundes an Eltern in unser Bundesland“, heißt es im Jahresbericht. Es seien 15 977 Anträge bearbeitet und 15 566 bewilligt worden. „Mich freut besonders, dass sich die Quote der Väter gut entwickelt hat, von 9 Prozent im Jahr 2007 auf jetzt 28 Prozent“, sagte Drese. Luft nach oben sei da aber weiterhin. Väter in MV gehen im Schnitt für drei Monate in Elternzeit.

Gute Hygiene in Krankenhäusern

Will bescheinigte den Kliniken im Land einen hohen Hygiene-Standard. In den vergangenen Jahren habe sich dieser noch verbessert, sagte er. So komme auf 200 Patienten grundsätzlich eine Hygiene-Fachkraft. Die großen Kliniken würden viermal jährlich vom Amt überprüft, Reha-Kliniken einmal im Jahr. Die Beanstandungen seien zumeist geringfügig. So entsprachen 2017 die Lagerungsbedingungen für Sterilprodukte nicht in jedem Fall den Anforderungen.