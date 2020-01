Funde an der Ostsee : Eine Sensation und viele tote Robben an MVs Küste

Mondfisch an Küste der Insel Poel entdeckt. Werden Meeressäuger von Trophäenjägern verstümmelt?

08. Januar 2020, 18:15 Uhr

Äußerst seltener Fund an der MV-Küste: Kurz vor Weihnachten wurde am Strand von Gollwitz auf Poel ein verendeter Mondfisch entdeckt und dem Meeresmuseum Stralsund gemeldet, sagte Kurator Michael Dähne unserer Zeitung. Die Tiere sind eigentlich im Atlantik und auch im Mittelmeer heimisch. Seit 1860 konnten erst 23 Nachweise von Mondfischen in der deutschen Ostsee belegt werden. Einen letzten solchen Fund an der Küste MVs gab es 2015 in Markgrafenheide.

Verletzte Meeressäuger

Dähne, der als Kurator eigentlich für Meeressäugetiere zuständig ist, kann noch mit anderen Zahlen aufwarten. So wurden auch im vergangenen Jahr wieder viele tote Meeressäuger gefunden. Laut der Statistik, die noch nicht vollständig ist, wurden bis jetzt 64 Schweinswale, 47 Kegelrobben und neun Seehunde gezählt.

Darunter waren auch einige Tiere mit Verletzungen, die wohl von Menschenhand verursacht wurden. Eine genaue Zahl wollte Dähne nicht nennen, da die Ursachen nicht ganz klar sind. „Solche Fälle kommen immer wieder vor, wobei meist nicht klar ist, woher die Tiere kommen, denn ein Strandfund ist vorher einige Zeit auf dem Meer getrieben“, so der Kurator. Die Tiere könnten beispielsweise als Beifang in Netzen ertrunken sein - oder aber auch am Strand von Trophäenjägern verstümmelt worden sein. „Wir versuchen jedoch immer eine detaillierte Todesursachenermittlung durchzuführen, um zu ermitteln, ob die Tiere größeren Gefahren ausgesetzt sind.“

Beifänge werden zum Problem

Bei den Schweinswalen der inneren Ostsee stehe beispielsweise fest, dass der Beifang ein großes Problem ist. Durch die Untersuchungen sähen die Wissenschaftler nun aber auch, dass der Beifang ebenso für Robben von Bedeutung ist und unbedingt durch technische Veränderungen von Netzen und den Schutz sensibler Zeiträume und Gebiete reduziert werden müsse. Gerade deshalb sei es unheimlich wichtig, dass dem Museum die Beifänge übergeben werden. „Frische Tiere sagen uns sehr viel über die Population aus und helfen uns, Lösungen zu erarbeiten, die einen Fortbestand von Fischerei und Meeressäugetieren ermöglichen.“

Möglicherweise geht die Zahl der Totfunde wieder etwas zurück: 2017 wurden 46 Kegelrobben, 64 Schweinswale und sieben Seehunde gefunden, auf dem Höhepunkt 2018 waren es 67 Kegelrobben, 98 Schweinswale und 17 Seehunde. Verglichen mit den vorläufigen Zahlen könnte man also einen Rückgang vermuten. Doch ist das wirklich so?

