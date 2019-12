Namensforscher : Emilia und Ben sind 2019 beliebteste Vornamen in MV

Emilia und Ben waren 2019 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Mecklenburg-Vorpommern.

von Christiane Bosch

30. Dezember 2019, 08:38 Uhr

Das geht aus der am Montag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlichten Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen die Namen Frieda/Frida und Mia und bei den Jungen die Namen Emil und Oskar. 2018 waren noch Emma, Frieda/Frida und Ella sowie Ben, Oskar/Oscar und Carl/Karl an der Spitze.

Trendsetter aus MV

Zudem sind dem Namensforscher typische Namen aufgefallen, die vor allem in Mecklenburg-Vorpommern ausgewählt werden. Dazu gehören Frieda, Greta, Merle, Fieta, Friedrich, Karl und Willi. Es ist durchaus möglich, dass unter den beliebtesten Namen in MV auch wieder Trendsetter der kommenden Jahre sind. Denn in Mecklenburg-Vorpommern scheinen Eltern einen guten Riecher für neue Modenamen zu haben.

Der Name Fiete sei beispielsweise vor ein paar Jahren in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht und habe sich bereits in ganz Norddeutschland etabliert. „Er wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf den Weg nach Süden machen.“ Generell sei es oft so, dass Modenamen zuerst in Norddeutschland auftauchen und sich dann nach Süddeutschland durchsetzen.

Rangliste gibt es seit 2006

Für die Statistik hat Bielefeld mit seinen Helfern die Babygalerien von Geburtskliniken sowie Amtsblätter verschiedener Orte ausgewertet, insgesamt 592 verschiedene Quellen aus 466 Städten. Für das Jahr 2019 hat er so 177 570 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland erfasst und ausgewertet. Das entspricht etwa 23 Prozent aller im Jahr 2019 geborenen Kinder. 2018 wurden 787 500 Kinder geboren. Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. Eine ähnliche Statistik gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.