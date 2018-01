Landgericht Schwerin : Ende im Prozess um Kindstötung in Wittenburg - Plädoyers erwartet

Vor knapp einem Jahr fanden Spaziergänger in einem Wald bei Wittenburg die tiefgefrorene Leiche eines Babys. Ein Gentest führte auf die Spur zu der Mutter, die nun wegen Totschlags vor Gericht steht. In dieser Woche soll das Urteil gesprochen werden.

von svz.de

17. Januar 2018, 08:17 Uhr

Der Prozess um den Tod eines Neugeborenen in Wittenburg, dessen Leiche gut zwei Jahre lang in einem Gefrierschrank aufbewahrt wurde, neigt sich dem Ende zu. Am Mittwoch (09.00 Uhr) wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Landgericht in Schwerin ihre Plädoyers halten.

Die Anklage wirft der 40 Jahre alten Mutter vor, ihr Baby im Januar 2015 unmittelbar nach der Geburt zuhause getötet zu haben. Danach soll sie das kleine Mädchen in den Gefrierschrank gelegt haben. Im März 2017 wurde die Leiche des Kindes in einem Waldstück bei Wittenburg gefunden. Der Lebensgefährte der Frau soll den Plastikbeutel in Unkenntnis des wirklichen Inhalts dort abgelegt haben.

Die Frau hatte vor Gericht zugegeben, das Kind nach einer geheim gehaltenen Schwangerschaft zur Welt gebracht zu haben, dessen Tötung aber abgestritten. Ermittelt wurde die Angeklagte vier Monate nach dem Fund des Säuglings durch eine DNA-Spur des Vaters, die sich an der Decke befand, in die das tote Baby eingewickelt war. Das Urteil in dem Prozess soll Ende der Woche gesprochen werden.