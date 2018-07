Gewitterfront zieht über MV : Endlich Regen - Bauern atmen auf, Urlauber nehmen's gelassen

Dunkle Wolken ziehen auf. Wer hätte gedacht, sich mal so über Regen zu freuen... ;) Schicken auch Sie uns ihre Bilder für die Galerie an onlineredaktion@medienhausnord.de.

von svz.de

28. Juli 2018, 18:40 Uhr

Lange erseht nun ist er da - von Niedersachsen, der Prignitz und Süwestmecklenburg her zieht aktuell ein Regengebiet mit z.T. heftigen lokalen Gewittern quer über MV. Die Bauern und Kleingärtner freut's, auch Kreislaufgeplagte können endlich aufatmen. Urlauber hingegen müssen kurz tapfer sein... Aber schon ab morgen soll es den Meteorologen nach trotzdem wieder hochsommerlich warm bleiben. "I'm singing in the rain..." - Genießen Sie den Regen!

In unserer Galerie finden Sie den schönsten Leser-Schnappschüsse.