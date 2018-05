Wettbewerb : Erfolgreiche Vorleser

Im 59. Vorlesewettbewerb begeisterten die teilnehmenden Schüler

von Volker Bohlmann

08. Mai 2018, 20:45 Uhr

Lesen begeistert. Das zeigt der 59. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels auch in Schwerin. Beim Landesausscheid im Schleswig-Holstein-Haus ging Josefine May, Evangelische Grundschule „Peeneburg“ Anklam, als beste Vorleserin hervor.

Sie wird MV am 20. Juni in Berlin vertreten. Katharina Behrendt von der Regionalschule Lübstorf (Foto) gehört zu den erfolgreichen Teilnehmern auf Landesebene. Hier beteiligten sich mehr als 8000 Kinder am Wettbewerb.