Mecklenburg-vorpommern : Ermittlungen nach Tod eines Lkw-Fahrers in Molkerei Dargun

Der plötzliche Tod eines Lkw-Fahrers auf dem Gelände eines Milchverarbeiters in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) hat einen größeren Gefahrguteinsatz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen Mittag. Der 61-jährige Fahrer des Kühllasters habe mit zwei Lagerarbeitern in einer Halle zusammengearbeitet, plötzlich über Luftnot geklagt und sei zusammengebrochen. Ein Notarzt konnte später nur noch den Tod feststellen. Die Ursache sei unklar.

Auch die 29 und 34 Jahre alten Lagerangestellten klagten über Atemnot. Daraufhin kamen medizinische Rettungskräfte und ein Gefahrgutzug zum Einsatz. Der 34-Jährige musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Messungen der Feuerwehr ergaben aber keine Hinweise auf gefährliche Stoffe in der Luft. Sicherheitshalber sei eine Sperrzone eingerichtet worden...

