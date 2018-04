VIDEO: Großeinsatz Wismar : Erneut Feuer am Markt - 110 Kameraden im Einsatz

Schon wieder Großalarm in Wismar! 110 Feuerwehrleute, vier Drehleitern und ein Kran sind aktuell auf dem Markt der Hansestadt im Einsatz. Nach dem gestrigen Brand in einem Haus ist jetzt das Nachbargebäude betroffen.

28. April 2018, 22:38 Uhr

In Wismar brennt aktuell wieder ein Gebäude am Markt. Dichte Rauchschwaden steigen in den Nachthimmel, offenes Feuer ist jedoch von unten nicht zu sehen. Einzelne Augenzeugen haben allerdings im Inneren des Dachgeschosses Flammen gesehen.

Bereits gestern gab es einen ersten Brand (siehe Artikel-Link). Die Löscharbeiten waren auch heute am frühen Nachmittag noch nicht abgeschlossen. Das Feuer entfache sich aufgrund der Bausubstanz immer wieder neu, sagte ein Sprecher der Polizei. Möglich, dass sich das Feuer durch Schwelbrand auf das Nachbargebäude ausbreitete - eine Bestätigung dafür gibt es jedoch noch nicht.

Insgesamt 110 Kameraden sind derzeit im Einsatz und versuchen bislang vergebens, über vier Drehleiter-Fahrzeuge in das Haus zu gelangen. Alle vorherigen Versuche waren gescheitert, weil das Haus nach ersten Informationen einsturzgefährdet ist.

Das Haus ist das Nachbargebäude des gestern in Brand geratenen. Wiederum ein Haus weiter - unmittelbar Wand an Wand - befindet sich die Filiale der Deutschen Bank. Um nun doch weiter vorzudringen, kam vor wenigen Minuten ein Kran der Firma "Sönke Jordt" an, mit dem versucht werden soll, die Dachhaut anzuheben. So wollen die Feuerwehr-Männer von oben an die Brandherde gelangen.

Auf dem Markt haben sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, die den Kampf der Kameraden verfolgen. Es sind u.a. die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Friedenshof und Altstadt Wismar, Dorf Mecklenburg, Grevesmühlen, Neukloster, der erweiterte Löschzug des Landkreises NWM, Teile des Katastrophenschutzes aus Dassow und Gadebusch sowie das THW vor Ort.