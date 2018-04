Schwerin : „Ernst der Lage nicht erkannt“

Verwunderung über Umgang der CDU mit Vorwürfen gegen Karin Strenz

von roll

24. April 2018, 20:45 Uhr

Für die CDU im Bundestag und in MV scheint der Fall um die unter Lobbyismusverdacht stehende Abgeordnete Karin Strenz erledigt zu sein. Auf den Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission über Korruption im Europarat reagierte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer gestern mit wenigen Zeilen: Mit Bedauern habe man zur Kenntnis genommen, dass die Kollegin Strenz gegen Verhaltensregeln verstoßen habe. Es sei richtig gewesen, dass sie für dieses Gremium nicht wieder nominiert worden sei.

Die Abgeordnete aus MV war bis Ende 2017 Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Ihr wird in dem Bericht vorgeworfen, über Umwege Geld aus Aserbaidschan kassiert zu haben. Dies habe sie nicht offen gelegt, bevor sie als Wahlbeobachterin in das Land gereist sei. Strenz hatte die Vorwürfe gestern erneut zurückgewiesen. Sie habe nicht bewusst Geld aus Aserbaidschan angenommen. Die CDU in MV sieht momentan ebenfalls keinen Handlungsbedarf. Der Bericht habe keine neuen Erkenntnisse geliefert, sagte Generalsekretär Wolfgang Waldmüller.

Unverständnis rief die Haltung der CDU beim SPD-Bundestagabgeordneten Frank Schwabe hervor. „Es ist ein Witz, dass an den Fall offenbar ein Haken gemacht wird.“ Bei den Vorwürfen handele es sich nicht um Kleinigkeiten. Kritisch äußerte sich ebenfalls die Transparenzinitiative LobbyControl. „Union und Strenz haben den Ernst der Lage nicht begriffen“, teilte Sprecher Ulrich Müller mit.