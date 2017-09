Erntefeste in MV : Ernte sorgt für Feierlaune

von svz.de

erstellt am 11.Sep.2017 | 11:42 Uhr

Schwerin & Umland

Es war ein ganz besonderer Spaß am Sonnabend beim Erntefest der Gemeinde Friedrichsruhe: Bei der lustig inszenierten Schneewittchen-Aufführung warfen sich eine ganze Reihe von Laienschauspielern ins Zeug.

Nordwestmecklenburg

Der Ort Paetrow scheint spätestens seit dem vergangenen Wochenende ein kleines gallisches Dorf zu sein. Denn beim Erntefest tauchten dort Asterix und Obelix mit der Paetrower Männertanzgruppe auf. Sie schwoften Seite an Seite mit Römern – zur Musik von Heino und Roberto Blanco.

Nur wenige Kilometer von Paetrow entfernt, herrschte ebenfalls Partystimmung. Denn auch die Gemeinde Wedendorfersee feierte ihr Erntefest. Trotz strömenden Regens schlängelte sich dort ein Festumzug mit 19 geschmückten Fahrzeugen – darunter wahre PS-Raritäten – durch die Ortsteile.

Ludwigslust & Hagenow

Wie eng die Menschen im Amt Dömitz-Malliß miteinander und mit der Tradition verbunden sind, das konnte im Verlauf des Amtserntefestes in Polz miterlebt werden.

Im Altkreis Hagenow fanden traditionell viele Erntefeste statt. Auch wenn die Erträge in dieser Saison deutlich unter denen des Vorjahres liegen. Beim Getreide geht es sogar soweit, dass sich einige Gemeinden keine neue Erntekrone angeschafft haben.

Sternberg, Parchim & Lübz

Mit miesem Wetter zu ihren Erntefestumzügen haben die Suckower schon einschlägige Erfahrungen, weshalb sich die 15 festlich geschmückten Gespanne auch überwiegend gegen Regen und Wind geschützt auf den Rundkurs begaben.

Am vergangenen Samstag feierte auch die Gemeinde Barkhagen im Osten des Landkreises ihr diesjähriges Erntefest.

Mehrere bunt geschmückte Pferdewagen und Traktoren zogen auf bewährter Strecke durch Mestlin, besetzt mit fröhlichen Menschen.

Prignitz

Die Ernte ist eingefahren, auf den Dörfern wird das traditionell gebührend gefeiert. Am Wochenende vergnügten sich Hunderte auf Erntefesten in der Prignitz. Musste noch am Morgen im Regen alles aufgebaut werden, hatte das Wetter ab mittags dann doch noch mit vielen ein Einsehen.

